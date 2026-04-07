Wall Street cierra mixto, tras señales de desescalada en Oriente Medio

Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos el martes, en medio de señales de progreso en las negociaciones en Oriente Medio, mientras el estrecho de Ormuz permanecía cerrado.

En la última hora de negociación, los tres principales índices bursátiles estadounidenses se recuperaron de las fuertes pérdidas sufridas al inicio de la sesión, después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declarara que los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzaban con firmeza.

Sharif instó a Trump a extender el plazo para Irán por dos semanas y solicitó que Irán abriera el estrecho durante el mismo período como gesto de buena voluntad.

El promedio industrial Dow Jones cayó 0.18%, hasta los 46,584.46 puntos; el S&P 500 subió 0.08%, hasta los 6,616.84 unidades; y el Nasdaq Composite avanzó un 0.10%, hasta los 22,017.85 puntos.

“Los índices estadounidenses fueron apoyados por la esperanza de un alto al fuego al menos por dos semanas instado por Pakistán, mientras se le pide a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz", escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+).

De los 11 sectores principales del S&P 500, los servicios de comunicación registraron las mayores ganancias porcentuales, mientras que los bienes de consumo básico fueron los que peor se comportaron.

UnitedHealth se disparó 9.4%, mientras que sus competidoras Humana y CVS Health aumentaron 7.9% y 6.7%, respectivamente, después de que el gobierno estadounidense anunció el lunes un aumento en los pagos a las aseguradoras privadas que ofrecen planes Medicare Advantage a adultos mayores.

Broadcom, el fabricante de semiconductores, avanzó 6.2% tras firmar un acuerdo a largo plazo con Alphabet, matriz de Google, para desarrollar sus chips de IA y otros componentes.

En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.66% hasta 68,529.22 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.64% en 1,368.53 unidades. Los referenciales en México hilaron dos sesiones con pérdidas consecutivas. (Con información de Agencias)