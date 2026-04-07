Uber usará chips de Amazon

Uber informó que está utilizando los chips personalizados de Amazon para acelerar la computación y entrenar modelos de inteligencia artificial.

Con lo anterior se busca que el hardware gestione la creciente carga de trabajo digital. El acuerdo amplía la colaboración entre ambas compañías en la nube, permitiendo a Uber usar los chips Graviton de Amazon para optimizar los viajes y las entregas.

Uber señaló que trabaja para optimizar su interfaz digital, acelerar la asignación de viajes y personalizar la experiencia del usuario para atraer usuarios y obtener una ventaja competitiva.

Las apuestas crecen y es que Fibra Prologis, presentó una oferta pública de adquisición (OPA) por los activos de su competidor Fibra Macquarie.

La oferta considera un factor de intercambio de 0.525 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Prologis por cada CBFI de Fibra Macquarie, lo que equivale a 44 pesos en efectivo por cada CBFI de Fibra Macquarie y un pago cercano a los 593 millones de dólares.

La oferta de Fibra Prologis equivale al 30% de todos los CBFIs de Fibra Macquarie en circulación al 1 de abril de 2026 y ofrece a los tenedores de Fibra Macquarie una prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días al cierre del 24 de febrero de 2026 de aproximadamente el 21.2 por ciento.

Alpek e Indorama Ventures, dos empresas petroquímicas con presencia internacional, obtuvieron una resolución favorable del gobierno de México a su solicitud para investigar las importaciones de resina PET provenientes de Malasia y Vietnam por presuntas prácticas de dumping.

La Secretaría de Economía inició una investigación que analizará las importaciones realizadas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, informó la dependencia en una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las petroquímicas buscan que el gobierno de México imponga cuotas compensatorias a las importaciones de este material, al considerar que, de no hacerlo, el daño a la producción nacional continuaría. En el pasado, Alpek señaló presiones en su negocio derivadas de la entrada de resinas de bajo costo provenientes de Asia.

Nestlé México anunció el nombramiento de Javier León como Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones, reportando directamente a la Presidencia de la compañía, que lleva Fausto Costa, desde donde encabezará la estrategia de reputación y relacionamiento con actores clave en el país.

Con casi dos décadas de trayectoria, Javier León ha liderado áreas de comunicación, marketing, asuntos públicos y sostenibilidad en mercados como Perú, Bolivia y en la sede global de Nestlé en Suiza, lo que le aporta una visión integral y multicultural del negocio.

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