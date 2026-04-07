Ventas de motos marcan récord en Argentina

El mercado de motovehículos acaba de anotar un momento récord en lo que va del 2026. En marzo se patentaron 79,115 unidades, lo que significó una suba interanual del 54.8%, contra las 51,117 registradas en igual período de 2025, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Si se compara contra el mes pasado se observa una suba del 11.6%, puesto que en febrero 2026 se registraron 70,914 unidades. Así, en el acumulado del primer trimestre se patentaron 218,772 motovehículos, un 44.4% por encima del mismo período del año pasado, que había cerrado con 151,456 unidades.

En diálogo con El Cronista, Sebastián Beato, presidente de Acara, explicó que este salto se apoya principalmente en dos factores: el crecimiento del trabajo independiente -impulsado por aplicaciones que se utilizan como herramientas de trabajo- y la mejora en las condiciones de financiamiento: “Hay mucha gente que se está incorporando al mercado de la movilidad para trabajar de forma autónoma. La moto pasa a ser una herramienta de trabajo y una salida laboral independiente”, señaló. Según detalló, cada vez más concesionarios ofrecen esquemas de venta orientados a este perfil, donde el vehículo no es solo un medio de transporte, sino una inversión para generar ingresos.

El segundo motor del crecimiento es el acceso al crédito. Hoy, las motos cuentan con opciones de financiación más atractivas con el fin de facilitar el ingreso de nuevos usuarios al mercado.

A esto se suma una cuestión clave, sobre todo en el interior del país: el costo del transporte público frente a la cuota de una moto. “En muchas zonas una persona necesita tomar hasta cuatro colectivos por día. Cuando compara ese gasto con una cuota, empieza a evaluar tener su propio vehículo”, explicó Beato. En marcas, Honda mantiene el liderazgo con 14,754 unidades, seguida por Motomel con 9,776, que recuperó ese puesto dejando tercera a Gilera con 9,331 unidades.