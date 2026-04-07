Sólo en tres estados se cumple tope voluntario de 28.30 pesos para el diésel

Sólo tres de los 32 estados que hay en el país cumplen con el precio tope voluntario de 28.30 pesos por litro para el diésel, anunciado la semana pasada por el gobierno federal y los empresarios del sector gasolinero.

Los únicos tres estados en donde el diésel se vende por debajo de los 28.30 pesos por litro son Baja California, donde se vendía este martes 7 de abril a 27.91 pesos por litro, Tlaxcala (28.21 pesos) y Tamaulipas (28.27 pesos), según datos de la consultora PETROIntelligence.

Por otro lado, hay otros estados en donde el precio del diésel actualmente no está tan alejado del tope voluntario que se prometió, como Chihuahua en donde este martes estaba a 28.31 pesos, la Ciudad de México (28.43 pesos) y Nuevo León (28.46 pesos).

En el resto del país el precio del diésel estaba por encima de los 28.30 pesos y en algunas entidades incluso por encima de los 29 pesos por litro.

El estado donde, en promedio, el diésel se vendía más caro era Oaxaca (29.64 pesos), seguido por Baja California Sur (29.60 pesos) y Quintana Roo (29.53 pesos).

De hecho, el precio promedio a nivel nacional del diésel ha incrementado 7 centavos (de 28.77 a 28.84 pesos por litro este martes) desde que el pasado jueves 26 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum anunció por primera vez el tope voluntario de 28.50 pesos.

Días después del anuncio inicial de la presidenta Sheinabaum, el martes 30 de marzo, el gobierno federal publicó un comunicado conjunto con el sector gasolinero en el que refrendaron el objetivo de reducir el precio del diésel “durante los próximos días” a menos de 28.30 pesos por litro.

Desde que se refrendó el objetivo para reducir su precio a menos de 28.30 pesos, el precio del diésel se ha mantenido en 28.84 pesos, si acaso alcanzando algunos días los 28.86 pesos por litro.

En el caso de la gasolina regular o Magna, para la cual hay también un pacto voluntario para venderla a menos de 24 pesos por litro el todo el país, el cumplimiento de dicho precio tope está en su nivel más bajo desde que se implementó hace más de un año.

10 estados no cumplen con precio tope de la Magna

Según datos de PETROIntelligence, en nueve estados la gasolina Magna se vendía en promedio por encima de los 24 pesos por litro, mientras que en Campeche se vendía exactamente a 24 pesos.

El 88% de las estaciones de servicio del país vendían este lunes 6 de abril la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, esto cuando antes de que iniciara la guerra en Irán y los precios de los combustibles subieran, el cumplimiento era de 93 por ciento.

Los estados en donde la gasolina regular se vendía más cara eran Quintana Roo (24.87 pesos), Baja California Sur (24.31 pesos) y Oaxaca (24.08 pesos).

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna este martes era de 23.78 pesos por litro, su mayor nivel desde que hace más de un año (en marzo de 2025) entró en vigor el pacto voluntario para venderla a menos de 24 pesos.