El crecimiento de la zona euro se ralentiza hasta su nivel más bajo en 9 meses

La expansión del sector privado de la zona euro se debilitó considerablemente en marzo, ya que la guerra en Medio Oriente provocó un aumento de los costos energéticos y perturbó las cadenas de suministro, mientras que la demanda global –un indicador clave de la salud económica– cayó por primera vez en ocho meses, según reveló una encuesta publicada ayer.

El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de la zona euro de S&P Global cayó hasta 50.7 puntos en marzo desde 51.9 puntos en febrero, aunque se situó ligeramente por encima de la estimación preliminar de 50.5 puntos.

“El PMI de marzo indica que la economía de la zona euro ya se ha visto gravemente afectada por la guerra en Medio Oriente”, dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

Los nuevos pedidos disminuyeron en marzo tras haber mejorado de forma constante desde julio, lastrados por una menor demanda de servicios. Los pedidos de exportación totales también volvieron a caer, y la demanda de servicios internacionales registró su mayor descenso en seis meses, según el reporte.

Las señales alentadoras de crecimiento observadas a principios de año se han desvanecido debido al aumento de los precios de la energía, el colapso de las cadenas de suministro, la volatilidad de los mercados financieros y una nueva caída de la demanda, añadió Williamson.