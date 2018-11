Mediante un video en su redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador expresó solidaridad con los habitantes de Nayarit que sufrieron afectaciones por las recientes inundaciones. Obrador les prometió reconstruir sus viviendas, calles, llevar agua potable y hasta comprarles los muebles de las viviendas.

Acompañado de diputados y senadores de Morena, López obrador reveló que el gobernador de aquella entidad, el panista Antonio Echeverría, se comunicó con él para pedirle apoyo para el estado.

Obrador dijo que las inundaciones en Nayarit, es un tema del que no se ha hablado mucho, y prometió acudir la primera semana de diciembre, una vez que asuma el cargo de Presidente de la República.

“Estamos platicando sobre la triste situación en municipios afectados por las inundaciones. Tuxpan, Tecuala, Acaponeta y otros municipios que están muy afectados por esta inundación. No se difundió mucho en medios nacionales, se quedó solo, aislado como estado, sólo hubo mucha solidaridad con la misma gente, eso sí es importante destacarlo, la misma gente fraterna, solidaria, ha ayudado a los damnificados.

“En el caso de nosotros, desde el inicio empezamos a ayudar, me comuniqué con el gobernador, quiero también decir que no honor a la verdad, él nos pidió apoyo, él ha estado pendiente de la situación de Nayarit. Y no estamos ahora para dividirnos, para pelearnos, tenemos que trabajar juntos para ayudar a la población.

“Los presidentes municipales también están ayudando, y desde luego el Ejército, la Marina, con el plan de DN-III, y con los legisladores vamos a continuar apoyando; ellos van a estar allá con ustedes, van a visitar el estado, y yo hago el compromiso de ir la primera semana, llegando a la presidencia, voy a estar en Nayarit, en la zona afectada y voy a estar con ustedes. Ya tiene la responsabilidad de representarnos, Román Meyer, que es el propuesto para el secretario de desarrollo Urbano, él es el encargado de atender todo lo relacionado con la construcción, que se tienen que llevar a cabo caminos, introducción de drenaje, de agua, de viviendas, de los muebles para las viviendas, el apoyo para los productores, el apoyo que se tienen que hacer.

“Transmitirles que vamos estar con ustedes, vamos a hacer todo lo humanamente posible, no les vamos a dejar solos. Yo no puedo ir ahora porque estoy atendiendo, precisamente asuntos del presupuesto para el próximo año, no tiene mucho sentir ir, si no tenemos el presupuesto que se requiere para atender las necesidades de lo que se requiere. Ya está el Fondo de Desastres, es una parte que nos va a tocar a nosotros ejercer, y desde ahora debe de aplicarse ese fondo, pero se debe reforzar esta acción para que no se olvide lo que está sucediendo, porque pasa el tiempo y se olvida a la gente, ya sabemos eso”, indicó.

[email protected]