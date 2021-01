El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó el jueves que prevalezcan la democracia y la paz, al referirse a la irrupción violenta del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del presidente Donald Trump, y lamentó la pérdida de varias vidas en los disturbios.

El Congreso estadounidense certificó formalmente la madrugada del jueves la victoria electoral del demócrata Joe Biden, horas después de que cientos de partidarios de Trump entraran por la fuerza en el Capitolio en un estruendoso ataque a las instituciones del país norteamericano.

"Deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo", dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa diaria, al ser preguntado explícitamente sobre los incidentes y después de indicar que no quería fijar postura.

López Obrador señaló también que "siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas". Según reportes de la policía, durante los disturbios en Washington cuatro personas fallecieron, una por heridas de bala y tres por emergencias médicas. Otras 52 fueron detenidas.

El presidente mexicano aseguró asimismo no haber recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. "No tengo invitación", reveló, para explicar luego que no suele viajar mucho al exterior desde que asumió el poder en 2018.

"Esperamos que les vaya muy bien (a los estadounidenses), sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo", añadió.

El gobernante, que ha indicado en reiteradas ocasiones tener "muy buena relación" con Trump, esperó hasta mediados de diciembre para reconocer a Biden como presidente electo, semanas después de su triunfo y al día siguiente de que el Colegio Electoral certificara formalmente el resultado de los comicios.

En una llamada telefónica posterior, López Obrador y el mandatario electo prometieron trabajar en una relación sólida y un "nuevo enfoque" para la migración, aspectos refrendados en un nuevo contacto el miércoles entre el canciller, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan.