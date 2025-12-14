Trump abre la puerta a una derrota republicana en 2026 y reconoce el riesgo electoral

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó que los republicanos podrían perder las elecciones legislativas de medio mandato de 2026, pese a pregonar la "mayor economía de la historia", en una entrevista publicada el sábado por la noche por The Wall Street Journal.

El republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha insistido regularmente en que la economía estadounidense está ahora en auge, mientras continúa atribuyendo la inflación persistente a su predecesor demócrata, Joe Biden.

"He creado la mayor economía de la historia. Pero puede que a la gente le lleve tiempo comprender todas estas cosas", dijo Trump en la entrevista que, según el Journal, se realizó el viernes en el Despacho Oval.

"Todo ese dinero que está entrando en nuestro país está construyendo cosas ahora mismo: plantas de autos, IA, un montón de cosas. No puedo decirles cómo va a traducirse eso para el votante, lo único que puedo hacer es mi trabajo", añadió.

Con las legislativas de 2026 en el horizonte, Trump subrayó que "los precios están en buena forma".

"Incluso aquellos que tuvieron, ya sabes, una presidencia exitosa" han sufrido reveses, dijo el exdesarrollador inmobiliario al diario.

"Veremos qué sucede. Deberíamos ganar. Pero, ya sabes, estadísticamente es muy difícil ganar. Sí, no tiene sentido", reflexionó.

Trump, quien prometió reducir la inflación si era reelegido, sostiene que ha cumplido esa promesa de campaña, pese a que las encuestas de opinión muestran bajos índices de aprobación de su estrategia económica.

Una encuesta realizada por la Universidad de Chicago para Associated Press encontró que solo el 31% en Estados Unidos aprueba la gestión económica de Trump, frente a 40% en marzo.

"¿Cuándo recibiré crédito por haber creado, sin inflación, quizá la mayor economía en la historia de nuestro país?", expresó Trump en una publicación en redes sociales el jueves.

"¿Cuándo entenderá la gente lo que está pasando? ¿Cuándo reflejarán las encuestas la grandeza de Estados Unidos en este momento, y lo mal que estaba hace apenas un año?", añadió.

La inflación se disparó durante el mandato de Biden.

Inicialmente perdió fuelle tras el regreso de Trump al poder en enero, pero ha vuelto a crecer desde abril.

La última cifra de inflación publicada, en septiembre, mostró un aumento de precios interanual del 2.8%. El gobierno no publicó estadísticas de octubre debido al cierre administrativo producto del desacuerdo presupuestario en el Congreso.

Se espera la cifra de noviembre la próxima semana.