El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este miércoles entregará al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la copia certificada de la carta que firmó el 19 de marzo para comprometerse a no reelegirse.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no se ha retractando ni se ha “echando para atrás” en la idea de no buscar reelegirse, por lo que anunció que mañana firmará ante notario público la carta.

“Quiero aprovechar también, porque estos conservadores que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección. Aquí está el documento. Y hoy voy a certificarlo y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato”, dijo.

“De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí, para que yo firme que no soy partidario de la reelección, no creo en eso. Para que no quede ninguna duda. Y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias siempre. Es parte de la transformación, porque esto no era lo políticamente correcto. Son cambios importantes”, expresó.

En Palacio Nacional, el primer mandatario leyó nuevamente la carta de marzo en la que expresó “no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y negar, renegar de mi honestidad que es lo más valioso que tengo en la vida, lo que estimo más importante en mi vida”.

En ese sentido, AMLO pidió a los partidos de oposición en el Congreso apoyar su iniciativa de revocación del mandato, pues dijo que ya hay un compromiso suyo de no reelegirse.

López Obrador argumentó que desde que era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, promovió esa figura y luego dijo que lo haría cuando fue tres veces candidato presidencial.

Se deslinda de ampliación de mandato en BC

El presidente López Obrador se deslindó de la promulgación que hizo el Congreso de Baja California de la ampliación de mandato de dos a cinco años para el nuevo Gobernador de Morena, Jaime Bonilla. Reiteró que la aprobación de esa medida fue aprobada en su momento por unanimidad de todos los partidos.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente, y él daba la orden al secretario de Gobernación, pregúntenle a la licenciada Olga Sánchez Cordero si recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo. Eso ya se terminó”, sostuvo.

El Presidente acusó de “doble moral” al PAN y el resto de los partidos que apoyaron la ampliación del mando.

“Debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN. Ahora un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo, que no incluye sólo al PAN, el conservadurismo es más amplio tiene como doctrina la hipocresía, su verdadera doctrina es la hipocresía. Ahora quienes votaron por esta medida están en contra”, dijo López Obrador.

