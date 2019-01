El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su postura de que el gobierno de México no intervenga en la crisis política en Venezuela. Argumentó que no desea pleito con ese gobierno, sino una relación de amistad.

“Y no vamos a entrar en especulación. No queremos confrontación, no queremos pleito. Queremos llevar una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo”, aseveró el presidente.

López Obrador argumentó que “para no equivocarnos lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución (mexicana)”. Mencionó que, no es que esté a favor o en contra del gobierno de Venezuela, sino de la defensa de cuatro principios de la política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.

“Respeto absoluto, estricto a estos principios. Puede ser que a grupos, personas, gobiernos no les guste, pero eso es lo que establece nuestra Constitución y hemos protestado respetar esos principios constitucionales. Entonces, por ahí nos vamos a ir”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México no va a acompañar el desconocimiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución.

“México mantendrá abiertas relaciones con el actual gobierno de Venezuela, así como su sede diplomática y ya con los acontecimientos que ocurran en los próximos días, para no entrar en especulaciones, ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos”, dijo el mandatario.

Destacó que nunca se presentado el caso de que México reconozca a dos Presidentes de una misma nación. Destacó que México promueve que haya paz y diálogo en Venezuela.

Marcelo Ebrard dijo que se están analizando todas las posturas, incluida la de apoyar que haya elecciones en el país sudamericano. Dijo que el gobierno mexicano sigue creyendo que se deben respetar los derechos humanos. Aseveró que “Mexico mantendrá abiertas relaciones” con Venezuela, y seguirá insistiendo en que haya diálogo entre las partes.

[email protected]