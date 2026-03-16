Petróleo WTI cae 5% tras reporte de cruce de buque extranjero por el estrecho de Ormuz

Los precios del crudo operaban a la baja este lunes después de reportes de que un buque que no es iraní cruzó el estrecho de Ormuz, avivando las expectativas de que más barcos transiten por esta vía, bloqueada por la guerra en Oriente Medio.

A media sesión, el barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, para entrega en abril, perdía un 5.47% hasta los 93.37 dólares.

El barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, retrocedía un 2.77% hasta 100.28 dólares.

El portal MarineTraffic indicó que un buque petrolero paquistaní cruzó el domingo el estrecho con su sistema de rastreo encendido, un hecho que "sugiere que algunos transportes quizá se están beneficiando de un paso seguro negociado" con Irán.