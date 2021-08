El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a senadores y diputados por aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones a partir del 11 de agosto sin incluir en su agenda la aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador -visiblemente molesto- dijo que no se podrá llevar a cabo la consulta sobre revocación de su mandato el próximo año, si no existe el reglamento para que el INE la organice.

Cuestionó que los legisladores de todos los partidos, incluidos los de Morena, porque “no quieren” se realice la consulta de revocación de mandato, una de sus principales promesas de campaña y de ejercicio de gobierno.

El mandatario federal recordó que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el extraordinario para procesar los desafueros de los diputados Saúl Huerta (exlegislador de Morena), acusado de abuso sexual contra un menor de edad, y de Mauricio Toledo (PT), señalado de enriquecimiento ilícito durante su gestión en la alcaldía Coyoacán.

“Pero no incluyen en el orden del día (sic) lo de la aprobación de la ley para llevar a cabo la revocación de mandato, la reglamentaria. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato. Pero todos en general. ¿No se han enterado de que hace falta la aprobación porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución no se va a poder llevar a cabo? Y esto es con malas intenciones, es deliberado”, sostuvo.

Aprovecho para hacer un llamado respetuoso a los legisladores, a todos, de que ya resuelvan y que se convoque, porque ya ha pasado bastante tiempo, a que se aprueben o no las dos leyes que están ahí desde hace tiempo: una que es la ley reglamentaria para revocación de mandato”, añadió.

López Obrador consideró que algunos legisladores no quieren que se consulte si debe dejar o no el gobierno, porque no son demócratas y otros porque no se han enterado que hace falta la aprobación de la ley reglamentaria.

Finalmente, el primer mandatario también cuestionó que los legisladores no incluyeran en la agenda del periodo extraordinario la aprobación de la ley reglamentaria sobre el fuero constitucional.

