AMLO arremete contra Inai, Ine y Cofece, por servir a grupos y no a la sociedad

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica y contra el Instituto Nacional Electoral, debido a que señaló que dichas instituciones autónomas sólo atienden a ciertos grupos privilegiados.

Durante la conferencia matutina del ejecutivo mexicano, López Obrador dijo que aún estamos “padeciendo” de estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal y que este grupo de organismos autónomos, “fachadas”, sólo sirvieron para justificar el robo de bienes nacionales.

“Ya hemos hablado del INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primer acto en el gobierno de Fox fue declarar como secreto el manejo del expediente de las empresas que recibieron condonación de impuestos, el instituto de la transparencia, esa fue su primera gran decisión”, dijo el primer mandatario.

Agregó que años más tarde, el INAI ocultó toda la información sobre los casos de corrupción de la petrolera Odebrecht, la empresa brasileña que sobornó a funcionarios mexicanos.

Además, AMLO comentó que al igual que otras, el instituto que se creo para combatir los monopolios, la Cofece, se ha dedicado a defender las empresas particulares en contra de las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hay juzgados que se crearon con ese propósito y están al servicio de las empresas particulares, el organismo para evitar los monopolios de los medios de comunicación y que terminó en los servicios de las empresas de comunicación”, aseguró el mandatario mexicano.

Añadió que el mismo INE ha incurrido en prácticas similares en las que se benefician a ciertos grupos.

No obstante, comentó que no hay que desaparecer a los institutos, pero sí hay que hacer que se dediquen a hacer su función y que no estén al servicio de una minoría y que no repriman a los ciudadanos. “Hay que estar denunciando y hay que buscar que esto cambie”, concluyó.

