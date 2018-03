En las noticias recomendadas del día de hoy, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un Juez de Control, después de ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal y ¿Estados Unidos de verdad es un país demócatico?, todo indica que no es así, las pruebas son que Hillary Clinton recibió más votos que Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, casi 2.9 millones de votos populares más que el republicano, pero no ganó las elecciones.

1. Encarcelan a Rodrigo Medina en el penal de Topo Chico

Después de ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un Juez de Control.

Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3,000 millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.

2. Trump provoca unidad en la clase política mexicana

Por muy sorprendente que parezca, la clase política mexicana se solidarizó con el presidente, Enrique Peña Nieto, tras la cancelación de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando de lado si se consideran opositores de la gestión actual.

Hace un par de días, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, había apoyado la decisión del Presidente, de asistir a la reunión con Trump. El ex candidato a la Presidencia, rival de Enrique Peña Nieto en las elecciones del 2012, pidió el apoyo de los ciudadanos al mandatario mexicano ya que son momentos de unidad .

También Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró en una entrevista radiofónica que los mexicanos apoyarán al presidente de México, Enrique Peña Nieto, "no creo que vaya a haber alguien que no vaya a respaldar lo que sea para bien de México .

3. Las redes sociales dan voz a los televidentes

Hace algunos años, la televisión era considerada un medio de comunicación unilateral, en el que evidentemente era imposible que los televidentes expresaran su opinión ante la barra de programación que las grandes televisoras ofrecían.

En esos tiempos la única medición para tener conocimiento del comportamiento de la audiencia eran los puntos de rating, los cuales se encargan de medir el número de personas que ven un programa o canal, pero sin saber específicamente por qué lo prefiere o rechaza el público. Por suerte para los televidentes, la llegada de las redes sociales dieron voz a los usuarios para dar su opinión a los nuevos corporativos, el gobierno y los medios de comunicación tradicionales como la televisión, permitiendo saber cuál que piensan de una empresa, un político o un programa de televisión. Si quieres conocer más sobre este tema, entra a la nota completa.

4. Y tú, ¿confías en las noticias?

De acuerdo con un gráfico de Business Insider (BI), la mayoría de los habitantes de la Unión Americana no confían en Facebook, Twitter, YouTube o en sitios de noticias exclusivamente digitales para acceder a información.

La cautela de los lectores estadounidenses ante las noticias se debe sobre todo a la superabundancia de información que inunda las redes sociales y a los recientes escándalos acerca de la filtración y distribución de noticias falsas a través de estos medios

De acuerdo con BI, para los estadounidenses, el medio informativo más confiable son los periódicos en papel, mientras que las redes sociales son los que generan más suspicacia entre los lectores.

5. ¿Aún puede considerarse EU como una democracia plena?

El 8 de noviembre pasado, cuando el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, venció a la demócrata, Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, el sistema electoral en Estados Unidos fue exhibido.

El resultado fue sorpresivo por muchas razones que incluyen que Hillary estuvo arriba en las encuestas y que el número total de personas que votaron por la ex Secretaria de Estado superaron en número a los que votaron por el magnate.

Hillary Clinton recibió más votos que Donald Trump. Recibió casi 2.9 millones de votos populares más que el republicano. La demócrata en total recibió 65, 844,954 votos (el 48.2% de los votos totales) frente a los 62, 979,879 (el 46.1% de los votos totales) de su rival y ganador, según los resultados revisados y certificados de las elecciones en los 50 estados y el Distrito de Columbia, pero después de ver esto la pregunta necesaria vuelve a la vista, ¿Estados Unidos es verdaderamente un país democrático? Te lo explica Ruy Rebolledo en la nota.

