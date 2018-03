En las noticias más leídas del día de hoy, El Economista realizó un ejercicio en dónde se consideraron 10,132 plazas de los ramos administrativos del gobierno federal por los cuales se destinarían del erario público 14,166 millones de pesos, pero con las reducciones de 10%, sería un gasto por 12,749 millones de pesos. En temas internacionales, el presiente electo del país vecino, Donald Trump, no quita el dedo del renglón de generar ataques contra México y sigue con el discurso de que nuestro país pagará por el muro en la frontera.

1. Reducción de salarios dejaría $1,400 millones

Generar una reducción salarial del 10% a los altos mandos del gobierno federal, entre ellos, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y directores adjuntos, podría significar un ahorro para los contribuyentes por 1,417 millones de pesos.

En un ejercicio realizado por El Economista, se consideraron 10,132 plazas de los ramos administrativos del gobierno federal por los cuales se destinarían del erario público 14,166 millones de pesos, pero con las reducciones de 10%, sería un gasto por 12,749 millones de pesos.

Como ejemplo a estas reducciones, tenemos la Oficina de la presidencia de la República, en la que se consideraron 116 plazas de altos mandos, donde el gobierno podría ahorrar 27 millones 172,589 pesos, de acuerdo con información del analítico de plazas y remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. México, la tercera obsesión de Donald Trump

El presiente electo de Estados Unidos, Donald Trump preparó su conferencia de prensa como si se tratara de una batalla más rumbo a la Casa Blanca. Es su estilo cuando se presenta ante el escrutinio de la prensa. Pero la sesión detuvo un contexto diferente al acostumbrado. Un documento filtrado a la CNN y transmitido la noche del martes sobre las que parecen ser sus obsesiones de vida, el sexo y los negocios, lo desestabilizó emocionalmente.

Trump estaba enojado. Lo suficiente como para utilizar mayúsculas en sus mensajes tuiteros horas antes de que iniciar la conferencia. Si quieres saber qué fue lo que comento en su Twitter, entra a la nota completa.

3. Los aumentos a las gasolinas y el error de 3%

Enrique Campos Suárez, escribió en su columna la gran depresión sobre el tema del aumento a las gasolinas.

Piensa que el principal error de la liberación de los precios de las gasolinas, que se aplica de facto con los precios máximos determinados por la Secretaría de Hacienda, llega justo a la par del arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, justo cuando México enfrenta las peores presiones en décadas a la cotización del peso frente al dólar.

La reforma energética marcaba el 2018 como el año de la liberación de los precios y lo que decidió el gobierno federal, con el concurso del Congreso de la Unión, fue adelantar la apertura para este año. De hecho, en estricto sentido la apertura inicia en marzo próximo. Si quieres saber más sobre la opinión de Campos, entra en la nota completa.

4. Minimice el gasolinazo deduciendo sus gastos

Luego del más reciente gasolinazo en donde se vio un incremento de casi 20% en los precios de la gasolina, muchas personas están comenzando a buscar soluciones para verse menos afectadas. Hay quienes han optado por ajustar su presupuesto y otros prefieren dejar de utilizar tanto su automóvil. Una medida que también se debe contemplar es la deducción de este pasivo.

Actualmente quienes pueden deducir los gastos por combustibles son: todas las personas morales, las personas físicas con actividades empresariales o profesionales, los contribuyentes que están dados de alta ante el Régimen de Incorporación Fiscal y las Sociedades con Acciones Simplificadas. Pero si quieres saber más detallado estos pasos, entra a la nota completa.

5. 5 datos sobre la frontera México-EU y la migración

Al parecer el discurso de Donald Trump no cambiará. Uno de sus ejes de campaña fue la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y desde que se anunció su victoria electoral, no ha desaprovechado alguna oportunidad para reiterar que no quitará el dedo del renglón.

En dicha campaña, Trump acusó a los mexicanos de ser "violadores" y "narcotraficantes" y dijo que deportará a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos.

El presidente electo dijo en su primera conferencia de prensa que apenas asuma la presidencia de Estados Unidos comenzará a construir un muro en la frontera con México que ayudará, según él, a frenar la inmigración ilegal. Si quieres saber más datos sobre este tema y el discurso de Trump, entra a la nota completa.

