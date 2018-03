En su primera conferencia después de haber ganado las elecciones, Donald Trump agradeció a las automotrices que han quitado sus plantas de producción de México para llevarlas a Estados Unidos e invito a las demás empresas que no lo han hecho a tomar ya las medidas necesarias para no enfrentarse a elevados impuestos. Mientras que esa conferencia se llevaba a cabo el peso lo resentía depreciándose al cotizar en 22.20 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de un 0.9% con respecto a la jornada del martes, cuando alcanzó un mínimo histórico.

1. ¿Qué dijo Trump en su primera conferencia como presidente electo?

Donald Trump dio su primera conferencia de prensa desde que ganó la presidencia de Estados Unidos, en donde sugirió que los servicios secretos difundieron las "tonterías" sobre el espionaje ruso y agradeció a los medios que no difundieron la falsa noticia, incluso medios que no me han tratado bien detalló.

Además de mostrarse agradecido con la decisión de las automotrices de mudar sus plantas e inversiones multimillonarias de México a EU. Agradeció a Ford y a Fiat Chrysler, y dijo que espera que General Motors sigan el mismo camino y anuncie inversiones en EU y cierre plantas en otros países.

2. Gasolinas son más caras que en los gobiernos de Fox y Calderón

En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, es decir, de diciembre del 2012 a enero del 2016, el precio de la gasolina magna que representa 79% del consumo de gasolinas, registró un aumento de 52.33%, al pasar de 10.72 pesos por litro al concluir la administración de Felipe Calderón, a 16.33 pesos en la primera semana del 2017, ello representa el mayor incremento en el precio de la gasolina magna respecto a las dos administraciones previas.

Durante los cuatro primeros años del mandato de Vicente Fox, la gasolina magna sufrió un incremento de 19.31%, mientras que con Felipe Calderón el aumento fue de 31.74% en el mismo lapso.

3. ¿Qué pasó con el peso tras el discurso de Donald Trump?

Luego de que el presidente electo de los Estado Unidos, Donald Trump, diera su primera conferencia de prensa desde que gano las elecciones en noviembre pasado, el peso se depreció al cotizar en 22.20 pesos por dólar, lo que representa una pérdida de un 0.9% con respecto a la jornada del martes, cuando alcanzó un mínimo histórico.

De acuerdo con el banco Citibanamex, en la categoría interbancaria la moneda mexicana también perdía terreno ubicándose en 21.83 unidades por dólar frente a los 21.70 pesos por billete verde de la jornada anterior.

4. Corea del Norte tiene plutonio para 10 bombas nucleares

Corea del Norte dispone ahora de suficiente plutonio para fabricar diez bombas nucleares, consideró el gobierno de Seúl, diez días después de que Pyongyang advirtiese de la inminencia de un ensayo de misil intercontinental.

La mayoría de los expertos piensan que el régimen comunista norcoreano, que en el 2016 realizó dos ensayos nucleares y decenas de disparos de misiles, tiene previsto incrementar sus esfuerzos en el 2017 para alcanzar su objetivo: ser capaz de enviar una bomba nuclear a territorio continental estadounidense.

5. 6 frases para entender la reunión de Trump con la prensa

A tan sólo unos días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el magnate de los bienes raíces ofreció su primera conferencia ante los medios de comunicación desde que ganó la elección presidencial, en donde el reporte publicado por Buzzfeed y CNN sobre un supuesto compromiso entre Trump y Rusia fue el centro de atención.

Una de las frases que más causó atención, en especial por el pueblo mexicano fue, México ha sacado ventaja de Estados Unidos y no va a pasar más , Trump ha dicho que construirá en la frontera entre México y Estados Unidos, un muro . Aunque para el republicano los mexicanos son personas fenomenales , indicó que no desea esperar a que haya un acuerdo con México para la construcción del muro y reiteró que México pagaría por éste a través de un impuesto o de un rembolso.