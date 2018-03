A nueve días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el magnate de los bienes raíces ofreció su primera conferencia ante los medios de comunicación desde que ganó la elección presidencial, en donde el reporte publicado por Buzzfeed y CNN sobre un supuesto compromiso entre Trump y Rusia fue el centro de atención.

Al inicio de la conferencia, el vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que la mayoría de las organizaciones de noticias resistieron la tentación de divulgar el reporte sobre el chantaje ruso . Trump, por su parte, advirtió que las reuniones de inteligencia tienen carácter confidencial, lo mismo que los documentos como el divulgado por Buzzfeed y CNN.

El sucesor de Obama se auto-elogió por los múltiples acuerdos comerciales y laborales que ha logrado desde que obtuvo la victoria en la elección presidencial, como el regreso de 1,000 empleos a Estados Unidos anunciado por Carrier o la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí, en México.

Al presidente electo también aprovechó la conferencia para hablar sobre la nominación para ocupar el puesto vacante dentro de la Suprema Corte de Justicia. Trumo afirmó que cuenta con una lista de 20 candidatos, de los cuales elegirá a uno en un periodo de dos semanas posteriores a su toma de protesta. Trump también propuso a David Shulkin para estar al frente del Departamento de Veteranos, una oficina a la cual el presidente electo ha prometido poner una atención especial.

México, el Obamacare y su declaración de impuestos fueron algunos de los temas que Donald Trump abordó durante su primera reunión con los medios después de haber obtenido la presidencia de Estados Unidos, la mayoría de estos asuntos son una repetición del magnate, por lo que puede decirse que en realidad no ha agregado nada a su mensaje.

1. México ha sacado ventaja de Estados Unidos y no va a pasar más

A la pregunta de un reportero sobre la cerca (fence) que Trump ha dicho que construirá en la frontera entre México y Estados Unidos, el magnate respondió que se trataba de un muro (wall) y no de una cerca. Aunque para el republicano los mexicanos son personas fenomenales , indicó que no desea esperar a que haya un acuerdo con México para la construcción del muro y reiteró que México pagaría por éste a través de un impuesto o de un rembolso. Además, el presidente electo de Estados Unidos le advirtió a las empresas de su país: si quieres mover la planta a México, tendrás que pagar un alto impuesto fronterizo .

Trump: "No one has ever had crowds like Trump has had ... I ask who's going to pay for the wall, and they scream out 'Mexico.'" — USA TODAY (@USATODAY) 11 de enero de 2017

2. Seré el mayor productor de trabajos que Dios haya creado , dijo.

Como suele hacerlo cuando se reúne con los medios de comunicación, Donald Trump se alabó a sí mismo durante la conferencia de prensa, por los acuerdos alcanzados con diversas compañías estadounidenses para mantener sus fuentes de empleo en aquel país. El presidente electo de Estados Unidos hizo alusión a los recientes anuncios de compañías como el fabricante de sistemas de aire acondicionado Carrier y la automotriz Ford Motor Co, las cuales informaron sobre la apertura de varios miles de puestos de trabajo en aquel país en detrimento de otras naciones del mundo, entre las que México ocupa un papel central. Con estos anuncios como premisa, Trump advirtió que será el mayor creador de empleos que Dios haya creado .

Trump: 'The greatest jobs producer the God ever created' pic.twitter.com/E08yt7m5hx — USA TODAY Multimedia (@usatodayvideo) 11 de enero de 2017

3. Rusia va a tener más respeto con nuestro país conmigo que con ningún otro

El tema que más se abordó durante la conferencia de prensa del presidente electo fue la relación entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo, la relación entre Trump y varios miembros de su gabinete y el gobierno ruso, en especial, el presidente Vladimir Putin. Si a Vladimir Putin le caigo bien, es una ventaja, no una obstáculo . Varios de los reporteros hicieron referencia a las pruebas acerca de que Rusia sí había hackeado los servidores de los comités nacionales demócrata y republicano, a lo que Trump contestó: Fue Rusia, pero también somos hackeados por otros países, como China .

El magnate neoyorquino advirtió que los servidores del Partido Demócrata habían sido violados debido a que no contaban con la seguridad necesaria, a diferencia de los ordenadores del Partido Republicano, que gracias a él (Trump) habían sido resguardados ante cualquier vulneración. Trump remató su comentario sobre las relaciones con Rusia haciendo alusión a su contrincante durante la contienda electoral, Hillary Clinton: ¿Honestamente creen que Hillary sería más dura con Putin que yo?... Denme un respiro .

Trump: "Do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? ... Give me a break." — USA TODAY (@USATODAY) 11 de enero de 2017

4. Le estamos haciendo un gran servicio a los demócratas , con la derogación y el remplazo del Obamacare.

El programa de seguridad médica y social Obamacare ha sido el estandarte de la administración Obama. Pese a sus deficiencias, este programa brinda atención a más de 20 millones de estadounidenses que antes no contaban con ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, el Obamacare también ha sido el programa más atacado por los detractores de Obama, por los republicanos, pero sobre todo, durante este año, por Donald Trump.

Durante la conferencia de prensa, Trump insistió en su posición acerca del Obamacare, al afirmar que el 2017 será un año catastrófico para el programa. Ante las recientes declaraciones de muchos demócratas acerca de que la desaparición del Obamacare será responsabilidad de los republicanos, el sucesor de Barack Obama advirtió que ellos dejarán que el Obamacare implosione por su cuenta durante este año, para después deshacerlo y remplazarlo por un mejor plan.

Trump on Obamacare: "We're going to let it implode" in 2017. Says they will repeal and replace simultaneously. — USA TODAY (@USATODAY) 11 de enero de 2017

5. A nadie le interesa mi declaración de impuestos mas que a los reporteros

Trump inició su conferencia con un mensaje a sus interlocutores más directos, la prensa. Tengo un gran respeto por la libertad de prensa y todo eso , dijo Trump. Sin embargo, cuando un reportero cuestionó a Trump sobre si publicaría su declaración de impuestos como lo han hecho la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, el presidente electo de Estados Unidos afirmó que no lo haría, porque se encuentra en medio de una auditoría. Fue este el momento en el que comenzaron a calentarse los ánimos dentro de la reunión. Trump encendió más el ambiente al decir que él había ganado la elección pese a no haber publicado su declaración y que a los únicos a los que les interesa este documento es a los reporteros y no a los ciudadanos en general .

El punto de máxima agitación dentro de la conferencia de prensa llegó cuando un reportero de la cadena estadounidense CNN increpó a Trump por no dejarlo hacer una pregunta. Ya que usted está atacando a nuestra organización puede darnos una oportunidad , expresó el reportero. No, no, ustedes son noticias falsas , rebatió Trump.

Trump: "I have great respect for freedom of the press and all that." https://t.co/I9BD0I1DkA — USA TODAY (@USATODAY) 11 de enero de 2017

6. Podría gobernar la Organización Trump y la presidencia de Estados Unidos"

Otro de los temas que ha estado en la agenda tanto de la prensa como de los políticos y funcionarios gubernamentales en Estados Unidos es el posible conflicto de interés que implica el que un presidente estadounidense cuente también con una cantidad de recursos tal que le impida cumplir su labor sin que pueda surgir un conflicto de interés. Pese a que la abogada de Donald Trump ofreció una detallada explicación sobre el plan del magnate y de su familia para evitar este conflicto de interés, Trump no guardó silencio respecto de este tema: Durante el fin de semana me ofrecieron hacer un trato en Dubai por 2,000 millones de dólares (...) con un amigo mío (...) y lo rechacé . El republicano advirtió sin embargo que no existe ninguna restricción acerca de que el presidente de Estados Unidos pueda también administrar sus propios negocios, una expresión nada alentadora para quienes esperan que Trump se dedique completamente al gobierno de su país.

Trump says he could run the government and his business at the same time. "I don't like the way that looks, but ..." — USA TODAY (@USATODAY) 11 de enero de 2017

