Con más de 125 mil visitantes y saldo blanco concluyó con éxito la Feria Ganadera de Sinaloa: Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa, a 01 de diciembre de 2025.- Una amplia felicitación a organizadores y participantes por el trabajo realizado para celebrar con rotundo éxito la Feria Ganadera 2025, expresó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya, quién en el marco de su Conferencia Semanera destacó que esta tradicional fiesta sinaloense concluyó con saldo blanco y un total de más de 125 mil visitantes, durante los once días de la exposición.

El mandatario estatal agregó que más allá del aspecto recreativo, esta feria es un punto esencial para las transacciones comerciales de diferentes razas de ganado y produce una dinámica que favorece el mejoramiento de las condiciones genéticas para los hatos de los criadores, quienes son apoyados por el estado con este fin.

“Yo me uno a la felicitación que hacemos a los organizadores, también a los directivos de la ganadera que estuvieron muy atentos, estuvieron trabajando, a los técnicos de la ganadera, es muy importante porque estamos tratando de sacar adelante retos que no los logramos tener, hay mucho ánimo en los ganaderos para que se genere una mayor actividad ganadera en nuestro estado y trabajamos por ejemplo en el tema del mejoramiento genético que es uno de los temas centrales en la ganadería”, señaló.

Rocha Moya mencionó que además fue muy visible el interés por esta actividad, comentando como ejemplo que cada vez hay más mujeres veterinarias enfocadas en la ganadería, así como diversos profesionistas que confluyen en este evento.

Para brindar detalles sobre la afluencia, el Ejecutivo Estatal otorgó el uso de la voz a Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, quién mencionó que el número de visitantes fue creciendo paso a paso tras la inauguración, llegando a tener la presencia de hasta 17 mil 500 personas en un solo día, cifra que demuestra el amplio interés de la sociedad sinaloense en esta exposición anual.

“Fue un total de 125 mil personas que nos visitaron los once días de la Feria Ganadera y aquí quisiera agradecer y felicitar a todas las familias sinaloenses que nos visitaron los once días de feria ganadera que tuvimos, también felicitar a las fuerzas de seguridad pública que nos estuvieron resguardando y cuidando a todos, a Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito, Ejército y Marina que nos estuvieron acompañando los once días. También mencionar que tuvimos saldo blanco los once días de fiestas en la feria ganadera”, afirmó.

Para concluir, el Gobernador comentó la amplia variedad de juegos mecánicos y espectáculos musicales que complementaron la experiencia de la exposición ganadera y que constituye parte fundamental para que se preserve el carácter familiar de este evento anual.