Volaris aumenta tráfico de pasajeros

La aerolínea Volaris dijo que durante noviembre transportó 2 millones 677,000 pasajeros, una cifra que estuvo 5% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2024, con lo que amplió a 11 meses su racha de expansión en el número de viajeros atendidos.

Además, el crecimiento observado en el tráfico de noviembre fue el más alto para la compañía en siete meses y fue el mejor noviembre de los últimos tres años, pese a los retos que enfrenta aún por las revisiones a los motores ordenadas por el fabricante Pratt & Whitney.

El tráfico de viajeros nacionales de la empresa regresó a terreno positivo con un avance de 3.3% en el periodo, en tanto que el de pasajeros internacionales subió 9.7 por ciento.

El factor de ocupación de la compañía fue de 85.3%, con una reducción de 1.5 puntos porcentuales respecto al penúltimo mes de 2024.

Fibra Mty, un fideicomiso inmobiliario diversificado, dijo que renovó el contrato de formador de mercado con BTG Pactual Casa de Bolsa, con el objetivo de promover la liquidez y bursatilidad de su acción.

La fibra dijo que el nuevo contrato para el servicio de formador de mercado estará vigente hasta el 6 de diciembre de 2026.

Los formadores de mercado son las casas de Bolsa que se comprometen a tener posturas de compra y venta continuas por un importe mínimo de valores y con precios dentro del diferencial máximo, o spread, que establece el mercado de valores.

Amazon Web Services, propiedad de Amazon, anunció el jueves el lanzamiento de Graviton5, la unidad central de procesamiento (CPU) más potente y eficiente de la compañía.

La firma indicó que sus instancias EC2 M9g basadas en Graviton5 ofrecen un rendimiento computacional hasta un 25 % superior al de sus predecesoras. Los servidores EC2 de Amazon ofrecen una plataforma computacional con más de 1,000 instancias.

El nuevo chip consta de 192 núcleos y una caché L3 cinco veces mayor, un búfer de memoria que mantiene los datos de acceso frecuente cerca del procesador.

Añadió que el nuevo chip también ofrece un ancho de banda de red hasta 15 % mayor y un ancho de banda de Amazon Elastic Block Store 20 % mayor, en promedio, en todos los tamaños de instancia.

Fibra Next, un fideicomiso de inversión en bienes raíces de carácter industrial surgido de Fibra Uno, dijo que concluyó con éxito una oferta de intercambio de deuda en los mercados internacionales mediante la emisión de bonos por un monto cercano a 1,885 millones de dólares con vencimientos entre 2030 y 2050.

La operación, llevada a cabo el 3 de octubre, representó la emisión de senior notes por un monto de 387 millones 497,000 dólares con vencimiento en 2030, de 409 millones 781,000 dólares con vencimiento en 2032, de 299 millones 900,000 dólares a un plazo de 2034, de 350 millones a 2044 y de 437 millones 500,000 dólares con vencimiento a 2050.

