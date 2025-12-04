Economía continuó débil, pero mostró signos de repunte hacia el futuro

La economía mexicana continuó mostrando señales de debilidad en septiembre pasado; sin embargo, hacia futuro parece mostrar señales de un repunte en la actividad económica, de acuerdo con la lectura más reciente del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Visto el SIC en conjunto, el Indicador Coincidente refleja un crecimiento actual de la economía deteriorado y por debajo de su tendencia de largo plazo; sin embargo, el Indicador Adelantado sugiere un probable repunte en el crecimiento en los próximos meses”, indicó Julio Santaella, ex presidente del Inegi, en redes sociales.

En el mes patrio, el Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía mexicana, reportó un nivel de 99.4 puntos, por debajo de su tendencia de largo plazo, de esta manera, este indicador hiló 11 meses por debajo de su tendencia.

En comparación con agosto, el Indicador Coincidente se redujo en 0.08 puntos, reportando así 25 meses de retrocesos.

Dentro de este indicador, tres de sus seis componentes mostraron caídas mensuales en septiembre, dos tuvieron avances y el índice de ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor continuó estancado sin mostrar alguna variación.

En este sentido, el componente que mostró una mayor caída en septiembre fue el Indicador de la Actividad Industrial, con un retroceso mensual de 0.24 puntos.

En contraste, la tasa de desocupación urbana fue la que mostró un mejor desempeño dentro de este indicador, con un crecimiento de 0.18 puntos respecto a agosto.

La lectura del SIC da mejoras para el futuro. El Indicador Adelantado, que busca mostrar los puntos de giro del Indicador Coincidente, se ubicó en 100.7 puntos en octubre, por arriba de su tendencia de largo plazo por cuarto mes consecutivo.

En comparación con septiembre, el Indicador Adelantado mostró un crecimiento de 0.16 puntos, el séptimo al hilo.

Dentro de este indicador, tres componentes mostraron avances, en donde destacó el Índice Standard & Poor’s, con un aumento de 0.19 puntos en octubre.