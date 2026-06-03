Apoyará jefa de Gobierno a familias de la alcaldía Cuajimalpa afectadas por la intensa lluvia con granizo de ayer

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó esta tarde un recorrido en la colonia San José de los Cedros, alcaldía Cuajimalpa, zona que fue afectada por las intensas lluvias con granizo que se registraron ayer, y refrendó a los vecinos su compromiso de brindar todo el apoyo que se requiera.

“Vamos a trabajar de manera coordinada para atender las emergencias, para acompañar a las familias y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas”, declaró.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de caminar por varias calles, en compañía del alcalde Carlos Orvañanos, y de integrantes de su Gabinete de Gobierno, la mandataria capitalina detalló la serie de acciones que empezaron a desplegarse en apoyos de todas las familias afectadas.

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De hecho, informó que en esa colonia ya trabajan cuatro hidroneumáticos —conocidos como vactor—, los cuales realizan labores de desazolve en calles y viviendas, además anunció la llegada de maquinaria para las tareas de limpieza.

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Brugada Molina señaló que esta emergencia fue resultado de una lluvia muy intensa con granizo, por lo que provocó en muy poco tiempo daños en la zona. Durante el recorrido, los vecinos reportaron que el área padece de inundaciones, cada temporada.

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En su oportunidad, Esparza Hernández precisó que ayer se reportó la lluvia más intensa que se ha registrado en la zona, incluso más que las lluvias del año pasado. Indicó que la estación hidrométrica El Yaqui, la más cercana a este punto, registró más de 80 milímetros de lluvia, equivalente a 80 litros de agua por metro cuadrado.

Señaló que el volumen de agua por lluvia, en toda la ciudad, fue de 10 millones de metros cúbicos, “y aquí, en Cuajimalpa, de esos 10 millones cayeron 3 millones y medio. Y este gran volumen de agua cayó alrededor de una hora”..

Como referencia, dijo que en todo el mes de mayo llueve en promedio 50 mililitros, y ayer fue de 80 milímetros en alrededor de una hora, además con granizo, que es más de lo que llueve en todo un mes.

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Añadió que esa cantidad de agua por la lluvia extraordinaria e intensa en un solo sitio colapsó las tuberías, las coladeras, y el granizo lo complicó más.

Por ello, la Jefa de Gobierno le pidió al secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, realizar un estudio en esta zona ante las inundaciones reportadas por los vecinos, que pudiese ser por la ruptura de la red de drenaje o por haber cambiado las pendientes de las tuberías. Pero primero, dijo, se harán las labores de limpieza de vialidades y viviendas, y posteriormente continuará con la limpieza del drenaje y se trabajará en un diagnóstico.

En la colonia San José de los Cedros, brigadas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, realizaron el censo preliminar de afectaciones, que permitió detectar 25 viviendas con daños mayores a muebles.

Además, a todas las familias de la zona se les entregó despensas, garrafones de Agua Bienestar y un kit de limpieza. En las próximas horas se espera la instalación de un módulo de atención que brindará alimentos gratuitos y atención médica.