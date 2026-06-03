Segunda huelga general en Portugal por reforma laboral paraliza trenes, vuelos y cierra escuelas

Una segunda huelga general en seis meses paralizó los servicios en ⁠todo Portugal este miércoles, lo que provocó la interrupción del servicio ferroviario, la cancelación de cientos de vuelos y el cierre de colegios, mientras los sindicatos protestaban contra los planes ⁠de reforma laboral del Gobierno.

Es ⁠probable que el Gobierno minoritario de centro-derecha de Portugal apruebe un proyecto de ley con el apoyo del partido de extrema derecha Chega, que propone cambios en más de 100 artículos del Código Laboral con el objetivo de impulsar la productividad y estimular el crecimiento, tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos.

Tiago Oliveira, líder de la CGTP, la mayor confederación sindical de Portugal y convocante de la huelga general, dijo a Reuters que la reforma empeoraría las condiciones de los trabajadores al afianzar el empleo precario, desregular las jornadas laborales, facilitar los despidos y restringir el derecho a la huelga y las protecciones parentales.

La reforma dejaría a los jóvenes trabajadores "atrapados en contratos precarios de por vida", obligándoles a trabajar 50 horas a la semana sin remuneración extra en lugar de las 40 horas estándar actuales, al tiempo que facilitaría su despido y sustitución por mano de obra subcontratada más barata, dijo Rodrigo Azevedo, un empleado bancario de 30 años.

"El paquete de medidas laborales supone una grave amenaza ​no solo para el futuro de los jóvenes trabajadores, sino también para nuestro presente", dijo.

La empresa ferroviaria estatal CP suspendió los trenes de larga distancia y ⁠la mayoría de los trenes regionales, mientras que el ⁠metro de Lisboa estaba cerrado.

Las escuelas ⁠cerraron en todo el país debido a la falta de personal, y los hospitales pospusieron la ⁠mayoría de las operaciones y citas tras una huelga de enfermeras.

La aerolínea de bandera portuguesa TAP anunció que este miércoles operará solo 79 de sus más de 300 vuelos diarios habituales, mientras que Iberia, de IAG, prevé reducciones de entre el 50% y el 75 por ciento.

La reforma prevé facilitar los despidos por causa justificada, permitir a las empresas denegar la reincorporación de los trabajadores en casos de despido ilegal siempre que paguen una indemnización, y eliminar los ⁠límites a la externalización.

Una huelga anterior, celebrada en diciembre, fue la primera paralización general desde las protestas contra la austeridad de 2013.