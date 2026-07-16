Reconocen a Banco Azteca

Este jueves, Euromoney reconoció a Banco Azteca, que dirige Francisco Tonatiuh Rodríguez, como el Mejor Banco de México y Mejor Banco de Latinoamérica en crédito al consumo.

Los galardones de la publicación inglesa se suman al de The Banker, en donde el banco mexicano resultó Campeón en Inclusión Financiera por tercer año consecutivo, de acuerdo a CFI.

The Banker lo nombró 1er lugar en Crecimiento a nivel nacional, con lo cual Banco Azteca escaló 90 posiciones en el listado global, hasta el puesto 507 destacando en desempeño, rentabilidad y solidez.

Micron Technology firmó acuerdos a largo plazo con proveedores del sector automotor, entre los que se incluyen el diseñador de chips Qualcomm y el fabricante de productos de audio Harman, con el fin de garantizar el suministro de componentes de memoria y almacenamiento que equipan a los vehículos con tecnología de inteligencia artificial.

Estos se producen en un momento en que el sector se apresura a ampliar su capacidad de fabricación para satisfacer la creciente demanda de chips de memoria, impulsada por la rápida adopción de la IA.

Estos chips se utilizan en centros de datos, electrónica de consumo y vehículos, donde dan soporte a funciones basadas en IA, como los sistemas ADAS y las cabinas digitales.

Micron, el único fabricante con sede en Estados Unidos de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados con los procesadores de IA de NVIDIA, también ha constatado esta demanda extraordinaria, lo que le ha permitido, al igual que a sus rivales SK Hynix y Samsung Electronics, subir precios.

NVIDIA, la compañía estadounidense que fabrica chips de alto rendimiento para la industria de la inteligencia artificial, presentó un nuevo modelo para robots y agentes de visión, denominado Cosmos 3 Edge, el cual está diseñado para ayudar a los sistemas a percibir y navegar por entornos físicos en tiempo real.

NVIDIA también anunció una alianza con la empresa japonesa Noetra para instalar una planta en ese país para el desarrollo de modelos base multimodales abiertos que impulsarán agentes de inteligencia artificial, gemelos digitales, robótica y otras aplicaciones de inteligencia artificial física.

Las acciones de NVIDIA cayeron 2.40% en la Bolsa tecnológica Nasdaq, a 207.40 dólares cada una.

Uber Technologies, la compañía de transporte privado solicitado vía aplicación, lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones de la empresa de origen alemán Delivery Hero, como parte de sus planes para ampliar su red de reparto de comida en el extranjero.

Uber ofreció pagar 41.50 euros en efectivo por acción, lo cual valúa a Delivery Hero en 14,800 millones de dólares. La valuación rondaría los 13,700 millones de dólares considerando un ajuste por las participaciones previamente adquiridas de la empresa con sede en California.

Prosus, accionista mayoritario de Delivery Hero, acordó vender su participación a Uber.

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