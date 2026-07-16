BYD King 2027 ya está en México: ahora tiene dos versiones, más seguridad, autonomía y equipo

El BYD King se ha convertido en uno de los productos más exitosos de la marca en México: su precio, tamaño, equipamiento y, especialmente, su eficiencia lo han vuelto un avistamiento cotidiano en todo el país. Y eso a pesar de que su gama solo contaba con un modelo que no incluía algunos elementos cada vez más solicitados en el segmento. Ahora, con su segunda generación ya en México, resuelve todo lo que faltaba para ser aún más exitoso. A continuación, toda la información de precios, versiones y equipamiento del BYD King 2027.

¿Qué es el BYD King?

BYD King 2027

Desde abril de 2025, la marca dejó claro que simplificaría su gama de productos en cuantos mercados fuera posible: la mayoría de sus SUV ahora llevarían el nombre de "Sealion" seguido de un número —Sealion 07, 06, 05, etc.—, mientras que los sedanes usarían el nombre de "Seal", también seguido de un número —Seal 05, 06, 07, etc.—.

Con eso en mente, el BYD King corresponde al BYD Seal 05, que en China se ofrece en configuración eléctrica o híbrida enchufable. A México solo llega esta última, y conservará el mismo nombre de antes, pues ya está muy bien posicionado y la marca quiere capitalizar su fama.

Nuevo lenguaje de diseño

BYD King 2027

El nuevo King mantiene la plataforma que ya conocíamos y, sobre ella, actualiza gran parte de los elementos que lo constituyen. A nivel de imagen, se aleja de las formas más cuadradas de antes para adoptar trazos más alargados y afilados, con un frente aerodinámico completamente nuevo y cambios en el diseño de faros, parrilla y fascia.

Sus costados conservan una silueta parecida, pero la parte trasera también cambia, con un diseño más moderno para las calaveras y la defensa.

BYD King 2027

En México se ofrecerá en dos versiones, GL y GS. Por fuera contará con elementos como rines de 17", faros y calaveras LED, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, espejos laterales de plegado eléctrico, quemacocos y al menos cuatro colores de carrocería: Snow White (blanco), Time Gray (gris), Atlantis Gray (gris azulado) y Obsidian Black (negro).

En cuanto a medidas, se mantiene similar al modelo anterior: 4.78 metros de largo, 1.83 de ancho y una cajuela enorme de 522 litros de capacidad.

Interior más refinado y mejor equipado

BYD King 2027

Por dentro también hay una actualización en las formas: estrena un volante nuevo, una consola central rediseñada y algunos ajustes menores en el tablero. Aun así, lo más importante está en su equipamiento. A lo largo de la gama podremos ver:

Pantalla central de 12.8" (GL)

Pantalla central de 15.6" (GS)

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Suite integrada de Google con asistente por voz y apps nativas como Google Maps (GS)

Controles por comandos de voz "Hi BYD"

Sistema de audio de 8 bocinas

Actualizaciones remotas OTA

Karaoke

Asientos en piel sintética con ajuste eléctrico al frente

Cargador inalámbrico para celular de 15 watts

Aire acondicionado automático de doble zona

Apertura y arranque con tarjeta NFC

Por fin con asistencias avanzadas a la conducción

BYD King 2027

A nivel de seguridad, el nuevo BYD King suma varias mejoras importantes. De serie seguirá llevando 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y cámara de visión 360°. Pero, por fin, la marca le da una suite bastante completa de asistencias avanzadas a la conducción, entre las que destacan:

Control de velocidad crucero adaptativo

Luces altas automáticas

Reconocimiento de señales de tránsito

Alerta de abandono de carril

Alerta de tráfico cruzado trasero con freno autónomo

Monitor de punto ciego

Alerta de salida segura

Freno autónomo de emergencia

Mantenimiento de carril, entre muchas otras

Solo el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero y la alerta de apertura segura de puertas no estarán disponibles en la variante GL de acceso; todo lo demás sí lo incluirá.

La mecánica que ya conocíamos, pero con más autonomía

BYD King 2027

Mecánicamente, este auto conserva ciertos componentes conocidos, pero también estrena varios actualizados que mejoran su eficiencia. El motor a combustión base es el mismo cuatro cilindros de 1.5 litros atmosférico de 99 hp, que apoyará a un motor eléctrico de 161 hp, el que más hace por impulsar al auto.

Tendrá una transmisión automática tipo e-CVT y tracción exclusivamente delantera. Otro cambio de suma importancia es su batería: la versión de acceso monta una de 7.42 kWh que ofrece 50 km de autonomía en modo eléctrico por carga y con la que promete poco más de 1,100 km de autonomía total.

BYD King 2027

La variante tope de gama llevará una batería más grande, de 24.57 kWh, con la que alcanzará 170 km de autonomía en modo eléctrico y con la que promete hasta 1,680 km de autonomía por tanque y carga.

Precios del BYD King 2027 en México

El BYD King 2027 ya está disponible en las agencias de la marca, con un precio que parte desde los $524,900. Para las primeras 2,500 unidades habrá un precio especial que arrancará desde los $499,900 pesos.

Sus principales rivales serán el Changan Eado Plus iDD, el Toyota Corolla HEV, el Toyota Prius, el Honda Civic Hybrid y el Hyundai Elantra Hybrid.

BYD King 2027: precios y versiones en México

BYD King GL 2027: $524,900 (Precio de lanzamiento: $499,900)

BYD King GS 2027: $579,900 (Precio de lanzamiento: $554,999)