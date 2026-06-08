El otro TLC

Es la seguridad, más que el libre comercio, la prioridad en la relación entre México y Estados Unidos. Sin ambages o reticencias por las advertencias al intervencionismo formuladas desde Palacio Nacional, en los festejo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, hubo planteamiento sobre la necesidad de cooperar para hacer frente al crimen organizado, pero también llamados a privilegiar una visión de Estado y la unidad nacional.

Los organizadores de la gala resaltaron la pluralidad de la concurrencia. Y es que además de la membresía del capítulo local de la American Society, hubo una alta concurrencia de legisladores locales y federales.

Los dirigentes nacionales de cuatro organizaciones políticas —Karen Castrejón, del PVEM; Jorge Romero, del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Iván Peña Nader, de México Republicano—; tres coordinadores parlamentarios (Ricardo Anaya, del PAN, y los priistas Rubén Moreira y Manuel Añorve), además de la presidenta directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Los exgobernadores Rosario Robles y Rolando Zapata también acudieron a la cena sabatina.

El lugar del embajador en la mesa principal fue ocupado por Silvio I. González, ministro consejero de diplomacia pública en la embajada de Estados Unidos en México. Además de los espacios ocupados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina-Mora, y de los patrocinadores y de los anfitriones, destacó la presencia de Rick de la Torre, director fundador de Tower Strategy, firma especializada en comercio, seguridad y asuntos gubernamentales, basada en Washington D.C.

Y es que no es muy común que un exalto mando de la CIA, especializado en Operaciones, aparezca en eventos públicos. Mucho menos, en México donde cualquier declaración puede ser sancionada como intervención en los asuntos domésticos, de acuerdo con la reforma constitucional promulgada la semana pasada.

De la Torre ya está jubilado. Entre su amplia experiencia figura haber sido el jefe de la estación de la agencia de inteligencia en Caracas y también, su servicio en el Departamento de Estado. Ahora en Tower Strategy se ha especializado en asesorar a corporaciones e inversionistas “a navegar la intersección de la política, el comercio y la seguridad nacional de Estados Unidos en todo el mundo”.

Sin temor a una sanción, en un español jaranero, el consultor minimizó las críticas oficialistas a la presunta injerencia y recordó la historia del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, desplegado durante la Segunda Guerra Mundial, para resaltar los “sacrificios compartidos”.

Y aludió a las tres “c” (cooperación-comprensión-confianza) que deben caracterizar la relación binacional, misma que no solo ocurre entre gobiernos o políticas públicas. Los discursos cerraron con la intervención de Larry Rubin, quien tampoco esquivó su derecho a opinar sobre el momento actual de la relación entre Estados Unidos y Mexico.

“Necesitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a todo aquel que amenaza nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Necesitamos un TLC-C”, propuso, “un marco de cooperación profunda entre nuestras naciones, con objetivos claros, con responsabilidades compartidas y con la determinación de que ambos países han de enfrentar juntos un fenómeno que no reconoce fronteras. No buscamos señalar culpables, buscamos construir soluciones”.

La seguridad es la prioridad. Y así quedará patente en el encuentro –a puerta cerrada— que esta mañana sostendrá un selecto grupo de CEOs y líderes empresariales, De la torre y James Conway, exagente especial del FBI y consultor de la firma Straife, a quien se recuerda en México por su paso en el país hace dos décadas, como encargado del programa de contraterrorismo y contrainteligencia en la embajada estadounidense en Ciudad de México.