Los tiempos están cambiando

Los que llegan no me encuentran. Los que espero no existen. Alejandra Pizarnik

Complejidad de la existencia, alborotos al margen de los despistados, ocurrencias en la fatalidad, pero además en ese discurso no creíble de una oposición diminuta, está ahora a la deriva la alianza híbrida por cierto entre dos muy peques y el gigante ganador desde 2018.

Renuncias a partir de ya, legisladores federales solicitan licencias que les son aprobadas por unanimidad, no realizaron ningún tipo de trabajo sobresaliente, pero sí estuvieron en esos escarceos de medir los tiempos que están cambiando, y los estados distantes de las realidades.

Sin secretaria de las mujeres en México por la renuncia de Citlali Hernández, porque la elección de 2027 está cuesta arriba para el morenismo, la división al interior por el desacato de las instrucciones de la presidenta, es evidente que han abierto más puertas de las pretendidas, y llega a imponer orden la que fuera la segunda de abordo en el movimiento.

Ya con nombramiento para hacerse responsable de la Comisión de elecciones, además de buscar los mecanismos para el fortalecimiento de MORENA con sus aliados verdes y petistas, que andan en la desorientación de la pesca de lo que pueda darles mayor autonomía.

Desapareció del horizonte priista Rosario Robles, desde el sesgo ciudadano que no es creíble, además de la conformación de cuadros, en esa defensa que tendrán que poner atención, deberán hacer el día de la elección intermedia.

Seguramente habrá proselitismo en el mes del mundial de futbol, ya se dice en los pasillos de las oficinas gubernamentales, que habrá autorización para que las actividades no prioritarias, las cuales se puedan realizar desde cada en una computadora, se dará luz verde; menos tráfico para los turistas futboleros en la Ciudad de México, quizá también Guadalajara y Monterrey.

Hay que hablar bien de México, pero con hechos consumados y noticias que nos permitan abrir el abanico de posibilidades, ya que el sector empresarial está nervioso, habrá fuga de capitales, porque cancelar cuentas sin aviso previo, dará paso a la quiebra de empresas y miedo a invertir en un país que no tiene defensa su dinero bien habido.

Educación para el futuro leíamos ayer, tenemos que seguir en esa idea fundamental de los conocimientos en el aula, aunque haya otras alternativas, no hay como escuchar al maestro, a la profesora, atender en tiempo real las dudas, asegurarnos de lo que vamos descubriendo, con nuevas carreras tecnológicas a disposición de todos, con la cercanía de sus domicilios los planteles.

Efectivamente los tiempos están cambiando, y en ese saludable y reconfortante intercambio de ideas la tarde de ayer, entre nuevos y potenciales amigos, respetuosos de las formas, mostraron esa alerta que nota en sus rostros, incertidumbre es la palabra ante las facultades otorgadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin defensa alguna.

Se van a ir yendo los aspirantes, y nos quedaremos con los menos ambiciosos, o los realistas que saben que no tienen posibilidades de ganar, ni mucho menos ser opción para los partidos políticos, en ese demencial desgaste de la repetición de más de lo mismo.

ENTRE LÍNEAS

Inaceptable la amenaza de Donald Trump contra Irán, menos los datos de una guerra sorda y sin un final previsible, donde los Estados Unidos siempre aseguran con demasiada rapidez, ganar aún en contra de los datos duros. El Papa León XIV no va dejar de lado el protagonismo ante el irreverente presidente norteamericano.