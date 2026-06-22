Después de la tempestad

Cuando la gente busca provocarte, el silencio desarma. Séneca

Más escuelas preparatorias, en contraste, perdido casi un mes por los abandonos de los docentes que estuvieron en el plantón, en las calles aledañas al zócalo; que finalmente se llevaron un bono de 800 millones de pesos para la sección 22 de Oaxaca, para el impulso a la educación afirma Mario Delgado, el secretario que estuvo en esas mesas de diálogo para llegar a acuerdos.

Menos izquierda en América Latina, con los triunfos de la derecha en Perú en la segunda vuelta con la hija mayor Keiko Sofia Fujimori Higuchi, de un ex dictador condenado por corrupción ya fallecido y ayer domingo el triunfo en Colombia del conservador Abelardo de la Espriella, también el más votado en la segunda vuelta, en ese mecanismo que no tenemos en México ante un empate casi técnico en las primeras.

Más atención al tema energético en el país, no solamente con el relevo hace unas semanas en la dirección de Petróleos Mexicanos, sino además en la rectoría del sector desde la titular de la secretaria del ramo, atendiendo y entendiendo que se van a desarrollar otros campos petrolíferos con el apoyo de mejores tecnologías e inversión, así como de acompañamientos que marquen una diferencia a favor.

Menos triunfos del partido gobernante en el poder presidencial, augura una mayor competencia electoral en 2027, que se abre hoy lunes por dos vías, la presencial en el WTC de la Ciudad de México y en línea para los que no quieren hacer el viaje, pero además lejos del reflector en los 17 estados donde habrá relevo de mandatarios estatales, lo cual se augura una lucha sorda entre los tres partidos de la colación de la izquierda mexicana.

Más atención se tendría que poner, en esos claros oscuros de los endeudamientos de los ayuntamientos, donde las mayorías en los congresos locales, votan a favor de más carga de pagos a un futuro incierto para los que llegarán a gobernar con las arcas vacías y con muchísimos compromisos de pago de deudas de sus predecesores, que hasta se auto secuestran para saldar compromisos no transparentados.

Menos ventas reportan los comercios en las tres ciudades sedes del mundial de futbol en nuestro país, sabedores que los bloqueos es una de las causas, pero las otras, la supervisión extrema de la FIFA hasta en Tepito por las playeras, así como los altos precios de las entradas a los estadios, que impiden que el aficionado de toda la vida, de cada quince días en los estadios, no tenga ni para contratar a la televisión de paga.

Más amagos por parte de Donald Trump, no únicamente han roto con ello las conversaciones los iranies, en ese endeble alto al fuego en oriente medio, sino la violencia en el discurso del mandatario estadounidense, va también contra esa injerencia para atrapar a supuestos personajes del poder político mexicano, ligados al partido gobernante con acusaciones de vínculos con los malosos, porque los ex gobernadores priistas por corrupción, siguen en espera de condenas en cárceles de alta seguridad.

Menos riesgo corre Cuba, ante las declaraciones de su presidente Miguel Díaz-Canel, ha iniciado la apertura al capitalismo más histórica en décadas, al aprobar un paquete de 176 medidas para flexibilizar su economía, incluyendo la autorización de la banca privada, el fin de los subsidios universales y la liquidación de empresas públicas ineficientes, con el objetivo de superar en lo posible, la crisis económica que atraviesa desde hace muchos años.

Entre líneas

Después de la tempestad, en las dudas por la no inscripción de las líneas telefónicas para una base de datos poco clara desde el gobierno federal, los tiempos se agotan y todo hace suponer que habrá una prórroga, ante 80 millones de números de aparatos celulares en pre pago la mayoría, donde la resistencia es evidente por la poca información del destino final que tendrán con ello.