Peso mexicano opera estable frente al dólar tras primera ronda de diálogos entre EU e Irán

El peso mexicano opera estable frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local se aprecia marginalmente en un mercado que estudia el panorama geopolítico, tras el final de la ⁠primera ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Suiza.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3304 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 17.3345 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora marginal de 0.03%, menor a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3685 unidades y un nivel mínimo de 17.3164. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanza 0.10% hasta 100.95 puntos.

Qatar y Pakistán, mediadores en la negociación, informaron que los negociadores de Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta para alcanzar un pacto definitivo en 60 días, lo que hizo caer ⁠los precios del petróleo. Sin embargo, el mercado muestra cautela.

"El peso opera hoy en un rango estrecho ante avances en las negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos durante ⁠el fin de semana, aunque cede ⁠frente a la recuperación del ⁠dólar. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.28 y 17.38 ", dijo Monex.

Más adelante esta semana, los operadores recibirán ⁠la decisión de política monetaria de Banco de México. En su comunicado más reciente, el banco central recortó la tasa clave en 25 puntos base, pero ⁠dijo que con ello terminó el largo ciclo iniciado en marzo de 2024.