Lagarde resta importancia a los temores sobre los efectos de segunda ronda

El impacto de la inflación al que se enfrenta la zona del euro es demasiado grande como para ignorarlo, pero no lo suficientemente grande como para impulsar al alza las expectativas de precios a largo plazo o generar peligrosos efectos de segunda ronda, afirmó el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El BCE subió las tasas de interés a principios de este mes después de que la inflación superara el 3% y los inversionistas especulan ahora sobre si el banco volverá a tomar medidas para contener las presiones sobre los precios y evitar que las expectativas se alejen de su objetivo del 2%.

Lagarde, que anteriormente había descrito tres escenarios de actuación, afirmó el lunes que la zona del euro se encontraba en el escenario intermedio, caracterizado por un rebasamiento no demasiado persistente que requería un ajuste moderado de la política monetaria.

"Por ahora, nos encontramos en el segundo caso", declaró ante una comisión del Parlamento Europeo. "El impacto es demasiado grande como para ignorarlo sin poner en peligro nuestro objetivo".

"Pero aún no vemos indicios de que las expectativas de inflación se estén desvinculando ni de efectos de segunda ronda que justifiquen una respuesta de política monetaria más contundente en esta fase", añadió Lagarde.

La perturbación actual parece ser menor que la del episodio de 2021/22, cuando el banco tuvo que subir las tasas a un ritmo récord, señaló, y el contexto también es diferente, dado un mercado laboral más sólido, unos ingresos más elevados y los retos de suministro tras la pandemia.

No obstante, el BCE no debe caer en la complacencia, ya que la formación de los salarios podría ser más sensible a nuevas perturbaciones, dada la reciente experiencia de la Unión con una inflación elevada, añadió Lagarde.

Reiterando las perspectivas de crecimiento del banco, Lagarde argumentó que la inversión, especialmente en inteligencia artificial, se mantenía firme y que los hogares también contaban con balances sólidos, lo que proporcionaba cierto colchón a una economía que, sin duda, seguirá sufriendo las consecuencias del aumento de los costos energéticos.

"Las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico", afirmó Lagarde.