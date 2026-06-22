El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia dimisión; se anticipa traspaso de poder ordenado

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes su dimisión, allanando el camino para lo que se prevé que sea un traspaso de poder ordenado al favorito Andy Burnham, quien podría convertirse en el séptimo líder de Reino Unido en diez años ya el próximo mes.

En un emotivo discurso, Starmer afirmó que había escuchado al Partido Laborista y se había dado cuenta de que ya no era la persona adecuada para liderarlo de cara a las elecciones generales previstas para 2029.

Tras hacer su anuncio frente a la residencia oficial de Downing Street, la decisión de Starmer de dimitir podría haber desencadenado una reñida contienda por el liderazgo, pero varios diputados laboristas afirmaron que ahora esperan más bien una "coronación".

Burnham, un político de carrera de 56 años, se ganó rápidamente el apoyo de otro posible rival por el liderazgo, el exministro de Salud Wes Streeting, y un diputado laborista afirmó que es más probable que el exalcalde del Gran Mánchester sea nombrado como líder ahora.

Agitación política

Al nombrar al séptimo primer ministro británico desde el referéndum sobre el Brexit para salir de la Unión Europea hace diez años, el Gobierno laborista es el último en caer en el punto de mira de la ira de los votantes por el incumplimiento de las promesas de cambio por parte de los políticos.

Starmer afirmó que pedirá al comité organizador del Partido Laborista que establezca un calendario para la contienda por el liderazgo con el fin de encontrar a su sustituto.

El plazo de presentación de candidaturas se abriría el 9 de julio, se cerraría a mediados de ese mes y, si hay contienda, el nuevo líder tomaría posesión en septiembre. Una "coronación" podría significar que el nuevo líder asumiera el cargo a mediados de julio.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales; he escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", afirmó.

Tras describir los logros que su Gobierno había conseguido en sus dos años en el poder, un hombre al que a menudo se criticaba por su actitud robótica se emocionó visiblemente, y se le quebró la voz al agradecer a su familia su apoyo.

"Dedicaré más tiempo a la tarea más importante: ser el mejor marido posible para mi fantástica esposa Vic, que ha sido mi pilar en los buenos y en los malos momentos, y ser el mejor padre posible para mis preciosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría", agregó.

Presión creciente

Starmer pasó el fin de semana con su esposa Victoria en la residencia de campo oficial para reflexionar sobre su futuro. Al ver cómo se desvanecía el apoyo, se dio cuenta de la realidad política de su situación.

Hubo cierta tristeza en las filas laboristas. El ministro de Industria, Chris McDonald, afirmó que su discurso puso de relieve el hecho de que "es un hombre realmente decente".

Sin embargo, otros señalaron que recibió el mismo trato que él mismo dispensó a los demás cuando era primer ministro, es decir, que "le han dado una buena paliza".

La amenaza para Starmer, que se fue gestando durante meses, se agudizó el viernes, cuando Burnham ganó unas elecciones parlamentarias para volver a Westminster, derrotando a un candidato del partido Reform UK de Nigel Farage, que lleva más de un año liderando las encuestas nacionales.

La victoria dio esperanzas a los diputados laboristas de que Burnham, conocido por sus dotes comunicativas, pudiera cambiar el rumbo de un partido que ha perdido apoyo bajo el liderazgo de Starmer.

La libra esterlina se apreciaba frente a otras divisas y los bonos del Estado británico repuntaron tras el anuncio de Streeting, ya que los inversores acogieron con satisfacción un camino más seguro hacia el liderazgo de Burnham.

A pesar de que se espera un traspaso de poder sin contratiempos, el cambio no está exento de riesgos.

Burnham, cuya llegada a Londres está prevista el lunes para ocupar su escaño recién ganado por la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, aún no ha concretado un programa político completo, y Farage pidió la convocatoria inmediata de elecciones generales.

"Ya estoy harto de esperar. Reino Unido necesita un cambio, un cambio real, no otro político acabado al que el partido único ha colocado en el cargo", afirmó Farage en un comunicado.

Aún no hay un enfoque claro

Más allá de afirmar que el país necesita un cambio fundamental y que quiere reducir los costos de la vida, Burnham aún no ha dejado claro cuál será su enfoque en materia de asuntos exteriores, economía y defensa.

Al igual que Starmer, podría encontrarse con poco margen de maniobra, acorralado por los inversores del mercado de bonos, que se oponen a cualquier endeudamiento adicional, y enfrentado a un electorado enfadado que cree que el país no funciona de forma correcta.

Reino Unido ya tiene los costos de financiación más altos del Grupo de los Siete (G7), debido a su elevada deuda y a los pagos de intereses, a años de crecimiento económico anémico, a sus dificultades para recortar el gasto y a la necesidad de invertir en ámbitos como la defensa.