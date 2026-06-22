Sheinbaum defiende continuidad del T-MEC y apuesta por diálogo trilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene sólido pese a las tensiones comerciales existentes en América del Norte y confió en que el acuerdo continúe vigente; además, achacó el contexto de las negociaciones a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa de este lunes 22 de junio, la mandataria sostuvo que el tratado tiene carácter legal al haber sido aprobado por los congresos de las tres naciones, por lo que cualquier modificación de fondo requeriría nuevamente la aprobación legislativa correspondiente.

Sheinbaum Pardo explicó que a principios de julio se espera una comunicación formal sobre el futuro del acuerdo comercial, particularmente en torno a los mecanismos de revisión previstos en el propio tratado.

La titular del Ejecutivo federal señaló que actualmente se discuten diversos escenarios, que van desde mantener las revisiones en los plazos originalmente contemplados hasta establecer evaluaciones más frecuentes del acuerdo.

“Puede haber una siguiente revisión dentro de 16 años, puede haber una revisión dentro de 10 años o puede haber revisiones más periódicas. Eso es en parte lo que está en este momento en la discusión”, indicó.

Por otro lado, adelantó que el próximo 1 de julio podría celebrarse una reunión virtual entre representantes económicos de los tres países para dar seguimiento a las negociaciones.

Asimismo, informó que entre el 16 y el 20 de julio está prevista una reunión presencial en México para continuar las conversaciones relacionadas con el futuro del acuerdo comercial.

Critica visión proteccionista de Estados Unidos

La titular del Ejecutivo atribuyó el actual contexto de negociación a la política comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, caracterizada por una mayor protección de la economía de ese país.

“Estamos viviendo una decisión del gobierno de Estados Unidos de una visión distinta del comercio internacional, donde ellos asumen un mayor proteccionismo de la economía estadounidense”, señaló.

También, en este contexto, reveló que Washington decidió sostener conversaciones por separado con México y Canadá, en lugar de establecer una mesa conjunta entre los tres socios comerciales.

“Nosotros hemos insistido siempre en las pláticas tripartitas, pero Estados Unidos tiene pláticas por un lado con México y por otro lado con Canadá”, comentó.

México y Canadá fortalecen relación

La mandataria también destacó el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre México y Canadá, en medio del proceso de revisión del T-MEC.

Indicó que ambos gobiernos comparten el interés de preservar el acuerdo comercial y mantener la integración económica regional.

“Estamos fortaleciendo la relación entre México y Canadá. Ambos países queremos que se mantenga el tratado comercial”, afirmó.

“Canadá va a hacer una inversión muy importante en el puerto de Altamira y esto va a permitir que haya mucho más comercio marítimo entre Canadá y México en ambos sentidos”, explicó.