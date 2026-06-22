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Filas, papeleo y rechazos: el problema que MultiMoney lleva 16 años resolviendo
Con presencia en cuatro países y más de 7,000 clientes en México, MultiMoney ofrece líneas de crédito de hasta 400,000 pesos.
Filas interminables, citas presenciales, trámites burocráticos, semanas de espera y, al final, una respuesta negativa. Esa ha sido, durante años, la realidad de millones de personas que buscan acceder a un crédito personal.
Frente a este escenario, MultiMoney nace hace 16 años en Centroamérica con una propuesta diferente: ofrecer acceso a financiamiento de forma ágil, sencilla y sin los obstáculos que tradicionalmente han caracterizado al sistema financiero.
Lo que comenzó en Costa Rica evolucionó hasta convertirse en una operación regional con presencia en cuatro países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. En el mercado mexicano, más de 7,000 personas ya han confiado en la empresa para obtener recursos que les permitan atender una emergencia, aprovechar una oportunidad o resolver necesidades que no admiten largas esperas.
El modelo es tan simple como suena: todo pasa en línea, desde el celular, sin filas ni citas. La solicitud, la aprobación y el dinero en tu cuenta, en el mismo proceso y sin papeleo de por medio.
Su producto es una línea de crédito revolvente: te aprueban un monto desde $20,000 hasta $400,000 pesos, con plazos de hasta 60 meses, y ese dinero está disponible cuando tú decidas.
¿Usas una parte? Pagas solo por lo que tomaste. ¿La liquidas? Vuelve a estar disponible sin tener que volver a aplicar. Sin trámites extra, sin volver a empezar.
En un mercado donde el crédito todavía se siente como un privilegio, MultiMoney apuesta por que sea una herramienta. Una que esté ahí cuando la necesites, sin letra chiquita y sin sorpresas.