Hinchas ecuatorianos piden salida de DT Beccacece; ven poca esperanza ante Alemania

Los hinchas ecuatorianos están pidiendo la salida del seleccionador Sebastián Beccacece debido a los malos resultados obtenidos en los dos partidos jugados en el Mundial 2026, al tiempo que dudan que puedan ganar a la ya clasificada Alemania.

Ecuador cayó en el último momento en su debut 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató a cero con Curazao, sumando apenas un punto en el Grupo E y complicando su avance de ronda. Se enfrentará el jueves a Alemania en Nueva Jersey.

Beccacece asumió la dirección técnica de "La Tri" en septiembre del 2024. En su primer partido perdió 1-0 ante Brasil, pero desde entonces no había sido derrotado y logró la clasificación ecuatoriana en segundo lugar en la eliminatoria sudamericana después de la actual campeona, Argentina.

"Todo es a raíz del director técnico, no hace cambios oportunos, no está guiando a una generación llena de potencial", señaló Miguel Toapanta, estudiante universitario de 22 años. "Tiene que irseo. No hay la mentalidad necesaria para sacar adelante los partidos".

El DT argentino de 45 años dijo la noche del sábado que era el principal responsable de los resultados después del empate con Curazao, luego de que una numerosa hinchada, que acompañó a la selección en Kansas, pidiera a gritos su salida en el estadio.

Curazao, que participa por primera vez en un Mundial, celebró con orgullo el primer punto de su selección en el torneo y destacó al arquero Eloy Room, quien se convirtió en el héroe del equipo al atajar en 15 veces los tiros ecuatorianos.

Las críticas de los hinchas también apuntaron a las jóvenes promesas de la selección, que han brillado en el fútbol europeo y prometieron jugar el mejor Mundial en la quinta participación de Ecuador en el torneo.

"El Niño Moi (Moises Caicedo), Willian Pacho, Piero Hincapié tienen bastante nivel, pero no lo demostraron", señaló, de su parte, Mateo Acevedo, otro estudiante universitario en Quito. "No pusieron muchas ganas de jugar".

"Ya no espero mucho de Ecuador para el partido de Alemania", agregó. "Me siento decepcionado".

Caicedo, mediocampista del Chelsea, ha pedido a la hinchada que "sigan creyendo" en los jugadores tras el empate con Curazao y prometió "dar la vida por toda la gente que nos sigue hasta el final" en la última oportunidad para Ecuador.

Muchos hinchas como Cristian Jurado, un ingeniero de 24 años, aún conservan la fe en el equipo y mantienen "la esperanza de que Ecuador levante cabeza frente a Alemania".

Pero coinciden en que Beccacece debe irse. "Ya es momento, independientemente de lo que pase en el resto del Mundial, de que Beccacece se vaya del Ecuador", afirmó.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no emitió comentarios a las críticas contra Beccacece y el equipo.

"No sean tan duros con sus mensajes y comentarios hacia los jugadores, ellos son los que más quieren darle alegrías al país", escribió en la red social X Antonio Valencia, excapitán de la selección. "Apoyemos a esta nueva generación".