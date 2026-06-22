El papa condena a los líderes que "alimentan" las guerras mientras millones de personas pasan hambre

Los líderes mundiales están "alimentando" las guerras en lugar de a los hambrientos, dijo el lunes el papa León XIV, al señalar ante la agencia de ayuda alimentaria de la ONU que las prioridades globales estaban muy desequilibradas.

León, que en los últimos meses se ha mostrado más franco en cuestiones políticas, instó a los gobiernos a aumentar su gasto para combatir el hambre y a no someter la ayuda alimentaria a restricciones basadas en consideraciones geopolíticas.

"Se 'alimentan' los conflictos con más facilidad que a las personas", dijo el primer papa estadounidense durante una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Roma.

"Esta realidad refleja no solo deficiencias operativas, sino también un desequilibrio fundamental en las prioridades políticas y morales", añadió.

El PMA es el mayor proveedor de ayuda alimentaria a nivel mundial. Su principal donante es Estados Unidos, que anunció la semana pasada una nueva contribución de 800 millones de dólares, tras los recortes anteriores del presidente Donald Trump, que redujeron a más de la mitad la financiación prevista por Estados Unidos.

Acceso a alimentos, un derecho fundamental

León, que anteriormente este año provocó la ira de Trump tras criticar la guerra contra Irán, no mencionó a ningún líder concreto el lunes.

El papa lamentó que las crisis humanitarias mundiales estuvieran quedando relegadas a un "segundo plano entre las prioridades internacionales".

Afirmó que los países "han destinado cada vez más sus recursos a la seguridad nacional, el crecimiento económico y la estabilidad interna, sin tener en cuenta el estrecho vínculo que existe entre ellos y la cooperación multilateral".

León fue recibido el lunes en el PMA por Cindy McCain, quien dimitió como directora de la agencia este año por motivos de salud.

El PMA, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2020, proporcionó 15,600 millones de raciones diarias a 121 millones de personas en 2025, financiadas con 6.,00 millones de dólares procedentes de donaciones privadas, según la agencia.

León afirmó que el acceso a los alimentos es "un derecho humano fundamental basado en la dignidad de cada persona".

Señaló que paliar el hambre no solo ayudaba a quienes lo necesitaban, sino que también abordaba las causas subyacentes de la inestabilidad geopolítica.

"La seguridad alimentaria es un componente esencial de la seguridad global e integral", dijo el papa.