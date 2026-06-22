Bolsa mexicana perfila moderado avance en el inicio de la semana; destacan acciones de Volaris

Las bolsas de valores de México comienzan la semana con alzas marginales. Los índices locales suben tras una apertura con dudas, en un entorno de cautela tras la primera ronda de negociaciones de paz entre altos funcionarios de Estados Unidos e Irán en Suiza.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.05% a 67,737.39 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.13% a 1,362.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de la aerolínea Volaris, con un avance de 3.31% a 15.62 pesos, seguidas por Coca-Cola FEMSA, con 3.21% a 187.55 pesos, y Grupo BMV, que gana 2.78% a 35.08 pesos.

"El S&P/BMV IPC cerró la semana pasada con un ajuste. No obstante, consideramos que podría registrar una reacción al alza después de consolidarse sobre el soporte de 67,700 unidades. La resistencia más cercana se ubica en el nivel de 69,000", dijo Análisis Banorte.