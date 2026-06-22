Volkswagen Amarok 2027: el V6 turbodiesel está de regreso para quienes necesitan poder extra

Volkswagen Vehículos Comerciales ha lanzado en México una nueva variante de su pick-up, Amarok, misma que ahora cuenta con un motor V6 turbo diesel que le permite un mejor desempeño en diferentes situaciones.

Más poder para quien lo necesite

Volkswagen Amarok 2027 Dark LabelVolkswagen

El nuevo tren motriz es el icónico V6 turbo de 3.0 litros a diesel que genera 250 hp y 442 lb-pie de par (600 Nm). Además administra ese poder a través de una transmisión automática de 10 velocidades y el sistema de tracción en las cuatro ruedas 4Motion. Este nuevo motor estará disponible para las variantes Dark Label —nueva en la gama—, Panamericana y Aventura.

Otros elementos que llaman la atención es el que puede contar con caja reductora con modos 2H, 4H y 4L, bloqueo de diferencial en el eje trasero, suspensión con puesta a punto más cómoda y selector de modos de manejo.

Sus capacidades son las siguientes:

Capacidad de carga: 846 kg a 908 kg

Capacidad de arrastre (con freno/ sin freno): 3,500 kg / 750 kg

Volkswagen AmarokVolkswagen

El resto de la gama —Style a gasolina y Style a diesel—, conservan los motores que ya conocíamos. El cuatro cilindros turbo de 2.3 litros a gasolina con 302 hp y 333 lb-pie de par (452 Nm) acoplado a una transmisión automática de 10 marchas y con tracción en las cuatro ruedas 4Motion.

La variante turbodiesel de cuatro cilindros tiene 2.0 litros de desplazamiento, genera 170 hp y 298 lb-pie de par. Este motor también se acopla a la misma transmisión automática de 10 cambios y el mismo sistema de tracción 4Motion.

Sin sacrificios de equipamiento

Volkswagen Amarok 2027Volkswagen

El nivel de equipamiento a lo largo de la gama de Amarok 2027 realmente no sacrifica equipamiento, manteniéndose tal cual lo conocíamos. En el exterior veremos cosas cómo faros Matrix LED y calaveras LED, rines de 18” o de 20” acorde a la versión, estribos, barra en el techo, entre varios otros elementos.

En el interior también lleva un buen balance entre equipamiento de utilidad y confort, por ejemplo:

Pantalla central de 12” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cuadro de instrumentos digital de 12.3”

Sistema de audio Harman Kardon de 8 bocinas y subwoofer

Sistema de navegación nativa

Aire acondicionado automático de doble zona

Asientos de ajuste manual o eléctrico

Iluminación ambiental

Al hablar de seguridad Amarok cuenta con una suite bastante completa tanto de elementos activos, cómo pasivos:

7 bolsas de aire

Frenos ABS

Control electrónico de estabilidad

Monitoreo de presión en llantas

Visión de 360°

Freno autónomo de emergencia

Monitor de punto ciego

Mantenimiento de carril

Control de velocidad crucero adaptativo, entre muchos otros más.

Volkswagen Amarok 2027Volkswagen

Finalmente, en cuanto a dimensiones se sigue catalogando cómo una camioneta mediana pues marca 5.35 metros largo y su caja mide 1.65 metros de largo por 1.58 metros de ancho.

Volkswagen Amarok Dark Label

Para celebrar el lanzamiento de esta actualización, Volkswagen también trae una edición especial conocida cómo Dark Label. Sus cambios están principalmente en el apartado estético en el que todo su exterior se acentua con elementos en color negro: emblemas, estribos, barras en el techo, styling bar, rines de 20” en negro mate, entre otros.

Volkswagen Amarok 2027: precios y versiones en México

La Volkswagen Amarok ya está disponible en toda la red de distribuidores de la marca con precios que van de los $930,000 a $1,177,000. A continuación el detalle: