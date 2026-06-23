Se va Starmer, se queda Larry

Reino Unido y Perú son el sistema nervioso de la política global.

En la última década el país latinoamericano ha tenido ocho presidentes; los británicos, seis primeros ministros, y en pocas semanas tendrán el séptimo.

Los ciclos de vida de los líderes políticos se reducen conforme el hartazgo de la sociedad global crece. La vida efectiva de los líderes políticos se parece cada vez más a la de los boxeadores.

Al primer ministro de Reino Unido Keir Starmer se le quebró la voz la mañana del lunes durante su mensaje de renuncia. El escenario de las despedidas se ha normalizado en el país tras el paso de Cameron, May, Johnson, Truss y Sunak.

Liz Truss solo gobernó durante 45 días. Por esa razón, quizá, Starmer no le llevó demasiado tiempo (dos días) reflexionar sobre su renuncia. Los resultados electorales de las elecciones municipales de mayo resultaron demoledores en la imagen de Starmer.

El partido de Nigel Farage, el héroe del Brexit, obtuvo resultados espectaculares. El fantasma del miedo se asentó en la isla en 2016 y 10 años después no se ha ido, pese a que la autopsia del Brexit es totalmente diferente a lo prometido por Farage.

El Brexit le ha costado a Reino Unido entre un 6% y un 8% menos del PIB; 18% menos de inversiones; 4% de empleo y productividad; 12% menos de exportaciones hacia la Unión Europea. La libra esterlina no se ha recuperado ni frente al euro ni frente al dólar.

El 57% de los británicos reconocen que el Brexit fue un error y un 63% desean que su Gobierno priorice la relación con la Unión Europea y estarían dispuestos a aceptar en su territorio a trabajadores de otros países comunitarios (última encuesta del Centro Europeo de Relaciones Exteriores, un think tank con base en Bruselas).

El escenario del Brexit es desolador: un millón de jóvenes ni trabaja ni estudia; en medio millón de hogares nunca nadie ha tenido un empleo; hay 6.5 millones de funcionarios públicos y 13 millones de pensionistas; más ciudadanos mayores de 65 años que menores de 15; en Birmingham, la segunda ciudad del país, una de cada cuatro personas permanece inactiva.

Sin embargo, Nigel Farage agita el sistema nervioso de los británicos y desquicia al primer ministro Keir Starmer.

¿Por qué razón los británicos le otorgan confianza a Farage si 10 años después de que promocionó el Brexit sus mentiras flotan en el ambiente?

El componente irracional de los votantes permite creer en las mentiras de los políticos mientras su situación económica no mejore.

Otro componente es el odio. Si la oposición genera menos odio que el gobernante en turno, se le apoya.

Solo viviendo en la distopía se puede tener esperanza de mejorar.

Larry, el gato que vive en el número 10 de Downing Street es más longevo que los primeros ministros.