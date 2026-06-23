S&P 500 y Nasdaq caen por segundo día consecutivo

El Nasdaq y el S&P 500 finalizaron con pérdidas la jornada de este martes, perjudicado por una profunda liquidación global en el sector tecnológico y de semiconductores, combinada con el temor de los inversionistas a una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.09% a 51,666.84 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.44% a 7,365.46 puntos, mientras que el Nasdaq bajó 2.21% hasta 25,587.04 unidades.

"Algunas de las noticias sobre la inteligencia arttificial plantean dudas sobre todo el gasto que se está realizando, así como sobre la inversión en activos fijos y el aumento de la capacidad de producción de semiconductores", dijo Thomas Martin, gestor sénior de Carteras de Globalt.

La preocupación por el gasto en IA financiado con deuda por parte de las empresas de grandes centros de datos ha contribuido a la ola de ventas. SpaceX, de Elon Musk, que debutó este mes, se ha sumado a la lista de grandes firmas que recurren al mercado de bonos para obtener capital.

El índice de volatilidad del CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, alcanzó un máximo de más de una semana.

En este contexto, 7 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. El sector de consumo básico (+1.8%) registró el mayor avance, impulsado por Walmart, Philip Morris International y Procter & Gamble.

Por otro lado, el segmento de tecnología (-4.1%) fue el sector más rezagado, presionada por NVIDIA, Micron Technology y Broadcom; el de industriales (-2%) retrocedió afectado por GE Vernova, Caterpillar y Eaton; y finalmente, materiales (-1.5%) cerró a la baja arrastrado por Freeport-McMoRan, Newmont y Linde.

Por otra parte, la compañía de servicios aeroespaciales SpaceX recabó 25,000 millones de dólares con la emisión de bonos a cinco, siete, 10, 20 y 30 años en el mercado bursátil de Estados Unidos.

La firma rebasó su meta inicial de recabar 20,000 millones de dólares con la venta de sus bonos sénior no garantizados y por la que recibió ofertas por casi 90,000 millones de dólares.

Bolsas mexicana caen

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, descendió 0.41% a 66,848.42 puntos. Sumó su quinta jornada a la baja y acumula una caída de 2.38 por ciento.

El índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), perdió 0.44% al nivel de 1,344.65 puntos y acumuló su tercera sesión a la baja con 2% de retroceso.