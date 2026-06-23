Inversionistas castigan a semiconductores en Bolsa de Nueva York

Las acciones de semiconductores que cotizan en la Bolsa de Nueva York cayeron con fuerza en la jornada de este martes, debido a crecientes apuestas por un incremento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), temores y fatiga respecto a las valoraciones de la Inteligencia Artificial (IA) y un efecto contagio tras un desplome masivo en los mercados tecnológicos de Asia.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX), que incluye a las 30 empresas más grandes de la industria, presentó un descenso de 7.87% a 13,482.5 unidades.

Los papeles que más retrocedieron fueron los de SanDisk, productora de memorias de almacenamiento, (-13.7%) a 1,962.42 dólares por unidad, seguido por Micron Technologies, uno de los tres fabricantes de memoria para computadoras más grandes, con una baja de 13.2% a 1,051.97 dólares.

En tercer lugar, los papeles de SK Hynix, la surcoreana y el segundo mayor fabricante de chips bajaron 12.5%, seguido por Lam Research, fabricante de herramientas de ultra precisión necesarias para producir microchips, con una caída de 9.3% a 371.33 dólares, las de Texas Instruments (-8.4%) a 304.36 dólares y Qualcomm (-8%).

Otras empresas que también retrocedieron fueron Intel (-6.2%), Advanced Micro Devices (-5.8%), NVIDIA (-4.2%) y Broadcom (-3.1%).

El índice Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, tuvo un descenso de 1.44%, lo que supuso una pérdida de unos 680,000 millones de dólares en capitalización bursátil durante la sesión del martes.

Otros pesos pesados tecnológicos tuvieron desempeños dispares. Alphabet, por ejemplo, bajó 1.01%, Apple perdió 0.91% y Microsoft ganó 1.80 por ciento.

Las acciones de empresas de software como Workday y Salesforce también subieron.

Nerviosismo invade al mercado

La presión se originó en Corea del Sur, donde el índice Kospi retrocedió 10% desde máximos recientes y las principales emisoras de chips registraron caídas relevantes.

“El detonante fue un reporte aún por confirmar sobre SK Hynix, empresa que en 2025 concentró cerca del 61% del mercado de memorias avanzadas utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial. La posibilidad de que modere su expansión en este segmento y cambie parte de su enfoque hacia memoria más tradicional llevó a los inversionistas a tomar utilidades en una industria que había acumulado fuertes ganancias durante el año”, escribieron analistas de Actinver.

Expertos de Banamex comentaron que “los mercados bursátiles globales iniciaron a la baja el martes, arrastrados por las empresas tecnológicas, mientras los inversionistas ponderan si el entusiasmo por las empresas de inteligencia artificial está llegando a sus límites”.

Agregaron que la caída más fuerte se registró en Corea del Sur, ante disminuciones en los dos mayores fabricantes de chips de memoria del país, cuyos semiconductores son fundamentales para los sistemas de Inteligencia Artificial.

“La caída en renta variable evidencia el frágil rally bursátil. Esto se reflejó en el mercado de opciones, en particular con el aumento en el índice de volatilidad implícita (VIX), incluso con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que apunta a que viene un mercado volátil. El rendimiento de bonos del Tesoro retrocedió, mientras que monedas refugio como el dólar, superó a sus pares”, explicaron.

“La tendencia se caracterizó por una gran concentración, impulsada por los flujos de capital, lo que la hace vulnerable a cambios relativamente pequeños en la confianza del mercado”, dijo Ross Mayfield, analista de Estrategia de Inversión de Baird.

“No parece estar vinculado a los fundamentos de la tendencia de la IA, sino más bien a la fuerte concentración y a las entradas de capital en el sector tecnológico global durante los últimos meses, que ahora se están revirtiendo”, agregó. (Con información de agencias)