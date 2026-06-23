Park Life sumará 4,000 mdp a portafolio

Fibra Park Life, empresa dedicada a la renta institucional en México, ampliará su portafolio con 632 viviendas ubicadas en los principales mercados inmobiliarios del país con un valor de 4,000 millones de pesos, en lo que representa la segunda fase de su plan de crecimiento.

La expectativa es desplegar estos recursos en lo que resta de este año y principios de 2027, a casi tres meses de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores.

El portafolio de la fibra se compone de cuatro propiedades en Ciudad de México y Querétaro, con 287 departamentos y un área bruta rentable de alrededor de 20,000 m².

Los tres inmuebles en la capital del país ya los está operando y en Querétaro espera recibir en los próximos meses la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Las acciones de la minera Fresnillo, el mayor productor de plata primaria del mundo y filial de Industrias Peñoles, cayeron en la jornada del martes en la Bolsa de Valores de Londres, un día después de que anunció una inversión en Sinda, una empresa mexicana dedicada a la exploración minera.

Los títulos bursátiles de Fresnillo bajaron 5.1% para ubicarse en 2,853 libras esterlinas por acción, o su menor nivel desde el 10 de junio de este año.

Así mismo, sufrió su peor jornada bursátil desde que perdió 5.8% el pasado 18 de junio.

Apenas este lunes, Fresnillo anunció que adquirirá un interés de aproximadamente 5% en Sinda en una colocación privada en el marco de la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de Sinda en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Oracle Corporation, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones en la nube, reveló que durante 2025 eliminó 21,000 puestos de trabajo como parte de una estrategia para adoptar la inteligencia artificial en sus operaciones.

El recorte representó 13% de su platilla laboral, de acuerdo con su informe regulatorio anual presentado ante el regulador Securities and Exchange Commission (SEC), con lo cual Oracle contaba con 141,000 empleados de tiempo completo al cierre de 2025.

Oracke gastó 1,800 millones de dólares en costos de reestructuración, incluidos pagos por indemnización y otros.

Gicsa, compañía dedicada al desarrollo inmobiliario, desistió de sus intenciones de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), ante las preocupaciones de algunos inversionistas sobre un posible desliste de BMV.

La compañía aclaró que la OPA no tenía la intención de salir del mercado, sino proporcionar una opción ordenada a un grupo limitado de accionistas que habían manifestado necesidades de liquidez ante el precio actual.

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