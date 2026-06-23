México debe probar si la recuperación es sostenida: BNP Paribas

La economía mexicana podría estar mostrando señales de una recuperación más sostenida de lo que anticipa el consenso del mercado, luego de que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento mensual de 1.2% en abril. Pero podrían estar conviviendo dos historias: una de corto plazo, ligada al impacto coyuntural del Mundial y otra más estructural que sigue sin resolverse: la revisión del acuerdo comercial T-MEC. Así lo explicó la economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet.

“Tenemos un crecimiento importante de 1.2% en el mes. A primera vista parece que es un dato sólido, pero hay que ponerlo en contexto, porque venimos de una contracción en el primer trimestre donde fue evidente la desaceleración de la demanda privada”.

Entrevistada por El Economista, destacó que “mucho de lo que impulsó a la economía en abril tiene que ver con el desempeño de la construcción y las compras mayoristas”.

Comentó que es muy probable que las empresas de servicios hicieron compras adelantadas para sostener la demanda esperada por la Copa Mundial de Futbol 2026.

Pero aclaró que “será hasta el tercer trimestre cuando vamos a poder evaluar si este repunte será sostenible”.

Si observamos el perfil mensual parecería que viene acelerando, pues tenemos varios meses que está subiendo la tendencia del ciclo, pero será relevante asegurarnos de que el repunte no se quedó en esa historia temporal.

Díaz Loubet comentó que la desaceleración de la economía del año pasado descansó principalmente en la inversión, mientras el consumo privado se mantuvo relativamente resistente.

No obstante, en el primer trimestre de este año, comenzaron a aparecer señales de enfriamiento en el gasto de los hogares, recordó.

La verdadera prueba para la economía mexicana llegará en el tercer trimestre, cuando sea posible distinguir si el repunte observado recientemente responde a una recuperación más sostenida o si fue impulsado por factores transitorios asociados al Mundial.

El estimado de crecimiento que tienen en BNP Paribas es de 1.5% para todo el año que está por encima del consenso de 1.1%, un pronóstico que presenta riesgos a la baja.

T-MEC, la historia estructural por resolverse

Al abordar el tema de los factores estructurales de crecimiento económico, destacó los aranceles y la revisión del T-MEC como los factores que pueden ser detonantes de cambios estructurales que impulsarían al crecimiento.

Pasamos de una postura en donde México buscaba resaltar las ventajas competitivas que tenía el país y cómo la integración en los ciclos industriales de ambos países blindaba de alguna manera a México. Esto fue como muy al inicio de las luchas de negociación, recordó.

“Ahora ha evolucionado la posición de México a una postura en donde las autoridades más bien buscan mantener la ventaja relativa que se tiene frente a otros países. Y creo que esto está en el centro de estos cambios estructurales que podrían definir de alguna manera la trayectoria de crecimiento para México”.

Explicó que el arancel efectivo ponderado global es de 10.6% y para México es de más o menos 4 por ciento.

“Estamos en un momento donde ya no estamos buscando tal vez una renovación limpia del acuerdo, sino una permanencia del acuerdo, por debajo de un régimen arancelario que es mucho más amplio”.

La experta anticipó que puede presentarse una negociación que se alargará y sin una resolución definitiva en el corto plazo. Pero en donde al final del día México está manteniendo cierta ventaja competitiva en lo relativo con otros países gracias a este arancel efectivo ponderado.

Banxico no impulsa al crecimiento

La economista explicó que, aunque en teoría una reducción de tasas favorece la inversión y el crecimiento económico, en México este canal de transmisión es limitado por factores estructurales, entre ellos la elevada informalidad laboral.

Por ello consideró que una menor tasa de referencia no necesariamente se traduce en una aceleración de la actividad económica.

Añadió que la moderación observada en algunos componentes de la demanda interna podrían contribuir a reducir presiones inflacionarias en el margen. Sin embargo, enfatizó que Banxico mantiene una postura monetaria neutral y no una posición claramente expansiva que esté impulsando al crecimiento económico.