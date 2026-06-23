Canciller Velasco convoca a diplomáticos a consolidar a México como "marca país" y motor industrial global

Con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, instó al cuerpo diplomático en el exterior a facilitar el entendimiento sobre nuestro país y destacar los resultados en diversos temas clave.

Durante una reunión vía remota, el canciller propuso consolidar estrategias para proyectar una imagen completa de México como el país democrático, productivo y estable que es, así como la promoción de oportunidades económicas, como el Plan México y los polos de desarrollo.

El titular de la SRE calificó el diálogo como "productivo y constructivo", puntualizando que invitó a los embajadores a redoblar esfuerzos para identificar coincidencias internacionales que generen resultados concretos para la sociedad mexicana.

“Subrayé que nuestro país es una de las principales economías del mundo, con una democracia consolidada y activa, un socio comercial de primer orden y una de las civilizaciones más ricas del planeta”, escribió el canciller en su cuenta de X, haciendo un llamado a ejercer una diplomacia proactiva y moderna.

Finalmente, solicitó a las y los titulares de las embajadas transmitir los avances del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en pilares fundamentales como el bienestar compartido, la seguridad y el desarrollo económico. Asimismo, aprovechó el espacio para reconocer la labor de protección que realizan los diplomáticos en favor de las y los mexicanos en el extranjero frente a un entorno global complejo.