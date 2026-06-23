Colombia clasifica a 16vos del Mundial tras derrotar 1-0 a la RD Congo

Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con su victoria por 1-0 contra la República Democrática del Congo, en la segunda fecha del Grupo K en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El lateral derecho Daniel Muñoz, a los 76 minutos, anotó su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, que se medirá ante Portugal en Miami el sábado solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.

Como lo hizo contra Uzbekistán en el estadio Azteca la semana pasada, el defensor del Crystal Palace fue la llave que abrió la dura defensa a la que se enfrentaron los cafeteros.

El arquero congoleño Lionel Mpasi había sido el héroe de los leopardos hasta que Muñoz anotó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero.

La RD Congo se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Alineaciones de Colombia y RD Congo: