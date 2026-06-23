Fibra Educa, de Jorge Nacer Gobera, por expansión ordenada

Tras el éxito de su emisión de deuda la semana pasada, Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector educativo en México y en el mundo, cuyo comité técnico es presidido por Jorge Nacer Gobera, ha definido una hoja de ruta clara para el despliegue de sus recursos.

La colocación, que alcanzó los 4,000 millones de pesos, con una sobredemanda que alcanzó los 7,157 millones de pesos, se enfocará en fortalecer la estructura financiera del fibra y expandir su huella en el sector educativo y de salud.

A decir de Raúl Martínez Solares, director general de Fibra Educa, el primer destino de los recursos captados, aproximadamente 1,900 millones de pesos, fue para el refinanciamiento del Bono 23L, cuyo vencimiento estaba programado para agosto.

Con este movimiento, Fibra Educa “logró extender sus compromisos financieros a un plazo de tres años bajo condiciones similares a las emisiones previas”, explicó.

Por otro lado, la administración del fideicomiso inmobiliario, presidido por Jorge Nacer Gobera, confirmó que se encuentra a días de concretar la compra de un portafolio educativo por un valor superior a los 1,950 millones de pesos.

Raúl Martínez dijo que dicha compra representa un incremento de 100,000 m² de Área Bruta Rentable (ABR), lo que equivale a casi una sexta parte del tamaño actual del fibra. También contratos de largo plazo de 15 años, con opción de renovación por otros 15, ajustados anualmente por inflación.

Hospital Escuela

EL CEO de Fibra Educa, comentó que una de las innovaciones más destacadas en la estrategia de crecimiento del fideicomiso es la incursión en el mercado de ciencias de la salud.

En ese sentido, “Fibra Educa planea utilizar recursos propios y excedentes para ampliar su portafolio para incluir su primer Hospital Escuela hacia finales de año”.

Explicó que este modelo “busca resolver el ‘cuello de botella’ que enfrentan los estudiantes de medicina y enfermería en México; es decir, la falta de campos clínicos para realizar prácticas profesionales”.

Raúl Martínez dijo que al integrar la operación hospitalaria y educativa en un solo inmueble, el Fibra no solo ofrece un servicio de alta demanda, sino que asegura dos inquilinos (la escuela y el operador hospitalario) con rentabilidades superiores a otros sectores inmobiliarios.

Adelantó que dentro de los planes de expansión, destaca un proyecto de reconversión parcial de un inmueble de gran escala en Mérida. Debido al crecimiento demográfico y la migración hacia esta ciudad, el Fibra transformará este activo para construir un segundo Hospital Escuela.

“Este proyecto se encuentra actualmente en fase de anteproyecto y gestión de permisos, aprovechando la creciente demanda de servicios educativos de calidad y accesibles en la región”, comentó.