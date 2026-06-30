Nestlé eliminará los colorantes artificiales de todos sus productos para finales de 2026

Nestlé tiene previsto eliminar los colorantes alimentarios artificiales ⁠de todos sus productos a nivel mundial para fines de 2026, dijo este martes un ejecutivo de alto rango a Reuters, lo que ⁠la convierte en la primera gran ⁠empresa del sector en dar este paso.

El objetivo, del que no se había informado antes, surge en un momento en que las empresas se enfrentan a una creciente presión para ofrecer productos más saludables, en medio del rápido auge de los medicamentos para adelgazar basados en el GLP-1 y del escrutinio de los consumidores sobre los ingredientes.

Esto amplía los esfuerzos de Nestlé más allá de Estados Unidos, donde ya ha eliminado los colorantes artificiales de su cartera de productos.

"A finales de año, toda la gama global de Nestlé estará libre de colorantes artificiales", declaró Stefan Palzer, director de tecnología de la firma, a Reuters, en una entrevista exclusiva en la sede central de la empresa en Vevey, Suiza.

Los fabricantes y minoristas alimentarios se han ido moviendo cada vez más hacia la eliminación de ingredientes como los colorantes sintéticos FD&C y los edulcorantes, incluido el jarabe de maíz, de sus productos.

Ante ⁠la preocupación de los inversores de ⁠que las empresas de alimentos ⁠envasados pudieran salir perdiendo a medida que los consumidores se decantan por dietas ⁠más saludables, Nestlé se ha centrado cada vez más en productos dirigidos a consumidores preocupados por su peso y los recelosos de los alimentos procesados.

"No fue fácil", afirmó Palzer sobre la decisión, y añadió que Nestlé había dedicado años a invertir en la transición. "Tuvimos que realizar un gran trabajo de I+D, ya que hay que evaluar todas las soluciones ⁠naturales, probarlas durante la producción y, posteriormente, comprobar su vida útil".