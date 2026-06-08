Los secretos que regresan con sus silencios

Lo único necesario para que triunfe el mal, es que las personas buenas no hagan nada. Edmund Burke

Entramos a esa recta final de las atenciones y los sonidos que no hacen magia, las inversiones en el tiempo, la vagancia en las suertes del discurso público, pero además el sortilegio de desconocer hasta el ambiente festivo, rodeado de ventajistas y advenedizos, los primeros preocupados a un año de distancia de más traiciones.

Casi todo es mediático en este México de fatalidades y contrastes al por mayor, miles de millones en una danza que no se nota, ni se va a transparentar sin organismos autónomos, por el gobierno de la ciudad capital, donde se ubica una de las tres sedes del mundial de futbol en nuestro país, también simula con eventos ridículos.

Tendremos bloqueos por manifestaciones de lo pendiente de ese lastimoso pasado que se nos van heredando, y que no sabemos hasta donde es cierto, porque se guardan debajo de las alfombran imaginarias, lo que hoy no se puede ya tapar a ciegas y tientas.

Somos parte de generaciones que casi vivíamos día a día, nuestros abuelos educaron a nuestros padres de otra manera, con principios de respeto al vecino, al estudiante, al trabajador, pero sobre todo a las personas de la tercera edad, a esos millones que pretenden engañar y hasta seducir con un dulce amargo.

Se gasta la vida en una sociedad enferma de vanidad y poder, entramos en la era del cinismo, de darnos igual la confrontación en las ideas huecas, cuando se han enriquecido con los dineros de los impuestos, desde la comodidad de quien atenta contra la libertad de conciencia, pero es pretenciosa en los silencios prolongados.

Serán miles de candidatas y candidatos con la misma cantaleta de siempre, de promesas y mentiras al por mayor, en campañas políticas de una danza de millones y millones que desconoceremos su origen, y en algunos casos hasta su destino.

Hoy reaparecen en sus estados legisladores federales, porque les urge hacer presencia, aunque por más de dos años se hayan olvidado que tienen que hacer algo, diferente no, porque creen que con cantarles a los que reciben dádivas, que les brinda la certeza de la constitución, se sentirán obligados a formarse en el día de la elección, o a entregar su identificación del INE, para que su voto cuente desde antes.

La ignorancia ronda en la claridad y en la oscuridad, quienes no leen no pueden mirar más allá de sus narices, y repiten lo que les conviene, no lo que les convence, son acomodaticios, porque el pasado regresa con sus fantasmas, y acusa recibo de pobreza y abandono, porque viajar en primera clase no es un insulto para quien no tiene ni para el camión o el metro; es el retrato de lo que hemos permitido.

Se nos muere la vida y hasta los testamentos en pausa, por la desfachatez de quien se cree inmune a la muerte, prolongan agonías, así se palpan las semanas de este año que está por llegar a más de mil, en los escondites de un pájaro que no vuela ni alto, ni es individuo que le sirva en la honestidad, a dar respuestas, como el inquilino de palenque, que les escriben cartas para alborotar la de por si estruendosa realidad.

No es el México después de la pandemia que dejó de pensar, de reflexionar, de ambicionar un mejor futuro; vemos a corta distancia de lo que está por sucederse, en hechos que condenamos de antemano y vamos a lamentar siempre; a quienes, por guardar silencio para atesorar poder, caigan en un abismo donde el pueblo reclamará el insulto de la mentira como argumento para empoderarse.

Entre líneas

No desviemos la atención de los problemas que no se irán por arte de magia, cada comunidad lucha contra sus demonios, que no son más que políticos de afición y no de convicciones firmes; no caigamos en trampas impuestas para aplaudir una vez más el ridículo de sentirnos incluidos, cuando sanemos de antemano que sólo los protagonistas ganan a corto y largo plazo.