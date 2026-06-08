Starmer pide a plataformas digitales controles para prevenir que menores intercambien contenido sexual

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido este lunes a las plataformas digitales que introduzcan controles para prevenir que menores envíen y reciban contenido sexual, advirtiendo en que si no actúan se planteará cambios legislativos.

"Hago un llamamiento a las empresas tecnológicas que operan en este país para que introduzcan controles en los dispositivos que impidan que los menores envíen y reciban imágenes sexualmente explícitas", ha señalado desde Londres, insistiendo en que no se trata de "un desafío imposible".

"Estas son algunas de las empresas más innovadoras del mundo y creo que pueden resolverlo. Pero si deciden no hacerlo, entonces actuaremos", ha subrayado en su intervención en el foro Tech Week 2026 en la capital británica.

Starmer ha incidido en que esta cuestión atañe la "seguridad" de los menores por lo que ha incidido en que "quedarse de brazos cruzados no es una opción". "También nos aseguraremos de que nuestros jóvenes cuenten con las habilidades necesarias para afrontar este nuevo mundo", ha argumentado el líder británico quien ha sacado pecho de las políticas de formación del gobierno en materia de tecnología.

Así ha enumerado programas de formación profesional, la reforma de la educación superior o los estándares más altos en la formación técnica, así como de la garantía juvenil. "No son políticas independientes. Son nuestra respuesta a una economía cambiante", ha expuesto.

De esta forma ha indicado que la tecnología tiene que dar oportunidades e inspirar esperanza a los jóvenes y "no solo para quienes trabajan en tecnología o quienes trabajan en Londres", sino para amplios sectores de la población en todo Reino Unido.

Starmer ha recalcado así que su Ejecutivo ha decidido "tomar el control" sobre el futuro y ser "ambiciosos" en materia de tecnología. "Elegimos hacer que la inteligencia artificial funcione para todo nuestro país y en colaboración con vosotros elegimos construir un Reino Unido más fuerte y más justo", ha incidido.