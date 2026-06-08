Italiana Bending Spoons, propietaria de AOL y Vimeo, solicita su salida a bolsa en el Nasdaq

Bending Spoons, una empresa tecnológica italiana que este año ha adquirido la marca de Internet AOL y la plataforma de venta de entradas Eventbrite, presentó el lunes su solicitud de salida a bolsa en el Nasdaq estadounidense.

La empresa, dedicada a la compra y renovación de negocios digitales, aspira a alcanzar una valoración de al menos 20,000 millones de dólares, informó el lunes una fuente cercana al asunto, que añadió que Bending Spoons tiene previsto lanzar su OPI a finales de junio.

Bending Spoons, cuya cartera también incluye el servicio de intercambio de archivos WeTransfer y la plataforma de video Vimeo, se negó a comentar sobre la valoración y el calendario de la oferta.

"Vemos una gran oportunidad por delante. Hemos identificado más de 1,000 empresas digitales (tanto privadas como cotizadas) que podrían ser objetivos de adquisición atractivos en el futuro", escribió el presidente ejecutivo de Bending Spoons, Luca Ferrari, en una carta adjunta al folleto de la OPI.

La compañía con sede en Milán fue valorada en 11,000 millones de dólares en una ronda de financiación celebrada en octubre.

Fundada en 2013, Bending Spoons registró una ganancia neta de 27.5 millones de dólares sobre unos ingresos de 601 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de marzo, en comparación con unas pérdidas netas de 112.2 millones de dólares sobre unos ingresos de 259 millones de dólares un año antes.

Una gran parte de sus ingresos proviene de suscripciones recurrentes, lo que proporciona un flujo de ingresos más predecible.

Bending Spoons y algunos accionistas tienen previsto vender acciones en la oferta pública inicial.