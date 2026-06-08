FEMSA suma inversión de QED para expandir su oferta de crédito en México

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) informó que QED Investors invertirá en su negocio de crédito para impulsar su crecimiento y aumentar la oferta de financiamiento que desarrolla a través de Spin by OXXO.

Aunque no dio a conocer el monto de la operación, en un comunicado precisó que mantendrá una participación mayoritaria en el negocio.

La alianza estrategia permitirá incorporar al negocio de crédito de FEMSA la experiencia de QED, un fondo global de capital de riesgo enfocado en la creación y escalamiento de empresas fintech en múltiples mercados, con más de 250 compañías en su portafolio y 4,000 millones de dólares en activos bajo gestión.

“Más allá del capital, QED contribuirá con experiencia práctica en crédito, gestión de riesgos, desarrollo de producto y escalamiento organizacional, lo que lo convierte en un socio altamente complementario al tiempo que el negocio de crédito de FEMSA entra en su siguiente etapa de desarrollo”, informó.

La propietaria de las tiendas OXXO destacó que el negocio de crédito forma parte de su ecosistema digital y complementa sus plataformas de pagos y lealtad.

Por lo que consideró que su amplia base de clientes, la frecuencia de interacción con consumidores a través de OXXO, sus datos transaccionales y sus marcas de confianza representan una ventaja para desarrollar soluciones de crédito relevantes y accesibles para los consumidores actualmente desatendidos en México.

Agregó que la alianza con QED busca combinar esas capacidades con la experiencia especializada del fondo en áreas como crédito, gestión de riesgos, desarrollo de producto y escalamiento organizacional.

“Construir un negocio de crédito exitoso requiere experiencia especializada, ejecución disciplinada y una gestión prudente del riesgo”, indicó FEMSA.

La alianza también establece un marco de crecimiento basado en objetivos y controles de riesgo definidos, con el propósito de construir una oferta de crédito responsable y escalable que contribuirá a una mayor inclusión financiera en México.

Al mismo tiempo, FEMSA mantendrá un enfoque prudente de inversión y riesgo, al combinar la experiencia de QED con su ecosistema de financieros digitales.

En México, las operaciones de OXXO se integran por un ecosistema centrado en el cliente con Spin, una plataforma digital que aprovecha la red de tiendas OXXO para brindar a los consumidores mexicanos acceso a servicios financieros digitales, incluyendo Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas.

Fundada en 2007, QED ha respaldado el crecimiento de algunas de las fintech más relevantes del mundo, entre ellas Nubank, Klarna, Bitso, Creditas y Kavak.