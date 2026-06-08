España y otros seis países de la UE rechazan suavizar las normas de emisiones para coches

España y otros seis Estados miembro han reclamado mantener las actuales exigencias de reducción de emisiones para coches y furgonetas en la Unión Europea y han advertido contra nuevas flexibilidades que puedan ralentizar la transición hacia el vehículo eléctrico y debilitar las inversiones realizadas por la industria automovilística europea.

En un documento conjunto, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia sostienen que cualquier margen adicional para que los fabricantes cumplan los objetivos de CO2 debe seguir siendo "estrictamente limitado", estar condicionado a esfuerzos industriales y medioambientales concretos, destinados a "acelerar la descarbonización de la movilidad" dentro la UE, y no poner en riesgo la señal de inversión hacia la electrificación.

Los siete países defienden que la electrificación del transporte se ha convertido en una cuestión que va más allá de la política climática y la vinculan directamente con la seguridad energética europea, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y la inestabilidad geopolítica.

"Socavar la integridad y la previsibilidad de este marco regulatorio sería un error estratégico en un momento en que las inversiones realizadas en el pasado están dando resultados significativos y cuando es necesario seguir avanzando", señalan los firmantes.

El documento reclama además reforzar las condiciones necesarias para acelerar la adopción del vehículo eléctrico, entre ellas el despliegue de infraestructuras de recarga, incentivos a la demanda y medidas para facilitar el acceso de hogares y empresas a los vehículos eléctricos a través del mercado de segunda mano.

Asimismo, los siete gobiernos defienden apoyar las inversiones destinadas a desarrollar una cadena industrial europea del vehículo eléctrico y valoran las iniciativas orientadas a reforzar la resiliencia de la industria automovilística y de sectores vinculados como el acero verde.

Los firmantes rechazan además modificaciones normativas que, a su juicio, no estén respaldadas por criterios científicos. En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Europea concluyó, a partir de datos obtenidos de un millón de vehículos en circulación, que los híbridos enchufables emiten en condiciones reales 3.5 veces más CO2 que las cifras reflejadas en los ensayos de homologación.

También muestran sus reservas ante una ampliación del papel de los combustibles renovables y neutros en carbono dentro de la regulación de emisiones para turismos, al considerar que podría debilitar la apuesta por la electrificación, generar nuevas dependencias de materias primas importadas y desviar recursos de sectores donde estas tecnologías consideran que resultan más necesarias, como la aviación o el transporte marítimo.

"En conclusión, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España y Suecia piden preservar una senda clara y ambiciosa hacia la electrificación dentro del marco de las normas de CO2, que refuerce la competitividad a largo plazo de la industria automovilística europea y mejore la asequibilidad para los ciudadanos europeos", subrayan los países firmantes.